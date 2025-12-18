Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν υποστηρίζει ότι ο Κόρεϊ Χάιμ τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά στα γυρίσματα του «Lost Boys»
Θεωρώ τον εαυτό μου εν μέρει υπεύθυνο, γιατί δεν του είπα «όχι», ανέφερε μεταξύ άλλων
Για σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλλει ο Κόρεϊ Φέλντμαν τον Κόρεϊ Χάιμ κατά την περίοδο των γυρισμάτων του «The Lost Boys» το 1987.
Ο ηθοποιός μέσα από το ντοκιμαντέρ «Corey Feldman vs the World» που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα περιγράφει την στιγμή που ο εκλιπών φίλος του τον είχε προσεγγίσει σεξουαλικά, χωρίς την επιθυμία του. Ο 54χρονος αναφέρει πως αισθάνεται «εν μέρει υπεύθυνος», επειδή δεν έθεσε σαφή όρια όταν ήταν παιδί και φοβόταν, εξηγώντας πως η εμπειρία εκείνη τον σημάδεψε.
«Θεωρώ τον εαυτό μου εν μέρει υπεύθυνο, γιατί δεν του είπα “όχι” ή δεν τους σταμάτησα από αυτό που έκαναν. Δηλαδή, εγώ το έστησα. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα “έλα από εδώ”. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις κάποιον που προσπαθεί να σου την πέσει σεξουαλικά και δεν το θέλεις, κι είσαι παιδί και φοβάσαι, κάνεις ό,τι μπορείς για να το σταματήσεις, κι αυτό ακριβώς συνέβαινε. Με παρενοχλούσε σεξουαλικά ο Κόρι Χάιμ, για να λέμε την αλήθεια».
Ο Φέλντμαν αναφέρεται, επίσης, σε διάλογο που, όπως ισχυρίζεται, είχε μαζί του ο Χάιμ στα γυρίσματα του «The Lost Boys», περιγράφοντας ότι ο συμπρωταγωνιστής του του μίλησε για «όσα κάνουν κάποιοι στον χώρο» και για σεξουαλικές πρακτικές, επικαλούμενος τρίτους. Στο ίδιο σημείο, ο Φέλντμαν λέει ότι ο Χάιμ του είχε εκμυστηρευτεί πως είχε πέσει θύμα βιασμού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Lucas».
Παράλληλα, ο Φέλντμαν περιγράφει ότι δέχεται πιέσεις στα social media να «κατονομάσει» πρόσωπα, υποστηρίζοντας πως αυτή η απαίτηση λειτουργεί, για τον ίδιο, ως νέα μορφή κακοποίησης. «Με βομβαρδίζουν συνεχώς στα social media “Θα πεις ονόματα; Τώρα είναι η στιγμή”», λέει στο ντοκιμαντέρ, για να προσθέσει: «Εγώ κακοποιήθηκα μία φορά. Τώρα κακοποιούμαι ξανά από όλους αυτούς που λένε “Μην κάνεις τίποτα για να προστατέψεις τον εαυτό σου. Βγάλε τα ονόματα τώρα”».
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν σε πολλές παραγωγές με μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες τους να είναι στο ριάλιτι «The Two Coreys» το 2007. Ο Κόρεϊ Χάιμ πέθανε το 2010, σε ηλικία 38 ετών, από πνευμονία.
Ο Φέλντμαν έχει μιλήσει επανειλημμένα εδώ και χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση που, όπως έχει πει, υπέστη όταν ήταν ανήλικος, τόσο στο βιβλίο του «Coreyography» όσο και σε προηγούμενα πρότζεκτ. Σε αυτό το πλαίσιο έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τον Τσάρλι Σιν ότι κακοποίησε τον Χάιμ, ισχυρισμός που έχει διαψευστεί κατηγορηματικά από τον ίδιο, μέσω δήλωσης που έχει δημοσιευθεί και επαναλαμβάνεται. «Αυτές οι άρρωστες, διεστραμμένες και εξωφρενικές καταγγελίες δεν συνέβησαν ποτέ. Τελεία», έχει αναφέρει ο Σιν.
Corey Feldman alleges in new documentary 'Corey Feldman vs the World' that his late costar Corey Haim 'molested' him while the two costarred in vampire film 'The Lost Boys.' https://t.co/olEqZIk43S— Entertainment Weekly (@EW) December 18, 2025
