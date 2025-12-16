Μαρία Λουίζα Βούρου για τον σύζυγό της: Αν δεν είχαμε το παιδί, δεν ξέρω αν θα ήμασταν μαζί σήμερα
Μαρία Λουίζα Βούρου για τον σύζυγό της: Αν δεν είχαμε το παιδί, δεν ξέρω αν θα ήμασταν μαζί σήμερα
Τα έχουμε λύσει τα θέματά μας τα τελευταία δύο χρόνια, είμαστε ok, διευκρίνισε η κόρη του Γιάννη Βούρου
Πεπεισμένη ότι, αν δεν είχαν αποκτήσει παιδί μαζί, εκείνη και ο σύζυγός της θα είχαν χωρίσει, δήλωσε η Μαρία Λουίζα Βούρου. Σε συνέντευξή της στο Youtube, η κόρη του Γιάννη Βούρου ανέφερε ότι η σχέση τους δεν θα είχε αντέξει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι πλέον έχουν λύσει τις διαφωνίες του και ότι ο γάμος τους δεν έχει προβλήματα.
Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανου, η Μαρία Λουίζα Βούρου μοιράστηκε: «Είμαι η πρώτη που βλέπω τα λάθη μου και μετά βλέπω των άλλων. Όταν ένα ζευγάρι έχει θέμα, φταίνε και οι δύο πλευρές. Αν σε διαφέρει η σχέση και δεις κατάματα τα προβλήματα, όλα γίνονται. Αν δεν είχαμε το παιδί, δεν ξέρω αν θα ήμασταν μαζί σήμερα, δεν ξέρω αν θα είχαμε φτάσει τα τόσα χρόνια. Είμαστε 8 χρόνια μαζί. Μπορεί στα δύο χρόνια να χωρίζαμε, στα τρία. Δεν νομίζω ότι....».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους έλυσαν τα προβλήματα που δυσκόλευαν τη σχέση τους. «Τα έχουμε λύσει τα θέματά μας τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε ok. Υπήρχαν πράγματα που κάνω και δεν αρέσουν στο Γιάννη και υπήρχαν πράγματα που έκανε ο Γιάννης και δεν άρεσαν σε μένα. Αυτά τα συζητήσαμε και τα αλλάξαμε», πρόσθεσε.
Στην ίδια συνέντευξη, περιέγραψε πώς βίωσε τη στιγμή που έμαθε ότι ο Γιάννης Βούρος δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας. «Όταν στα 18 σου γίνεται όλο αυτό το θέμα που όλοι γνωρίζετε, με τα DNA και ξαφνικά γκρεμίζεται όλο αυτό που ήξερες, προσπαθείς να το διαχειριστείς για να δεις τι θα κάνεις. Η μαμά μου παρά τις δυσκολίες, με μεγάλωνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατάφερα να το ξεπεράσω και να προχωρήσω», σημείωσε.
Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανου, η Μαρία Λουίζα Βούρου μοιράστηκε: «Είμαι η πρώτη που βλέπω τα λάθη μου και μετά βλέπω των άλλων. Όταν ένα ζευγάρι έχει θέμα, φταίνε και οι δύο πλευρές. Αν σε διαφέρει η σχέση και δεις κατάματα τα προβλήματα, όλα γίνονται. Αν δεν είχαμε το παιδί, δεν ξέρω αν θα ήμασταν μαζί σήμερα, δεν ξέρω αν θα είχαμε φτάσει τα τόσα χρόνια. Είμαστε 8 χρόνια μαζί. Μπορεί στα δύο χρόνια να χωρίζαμε, στα τρία. Δεν νομίζω ότι....».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους έλυσαν τα προβλήματα που δυσκόλευαν τη σχέση τους. «Τα έχουμε λύσει τα θέματά μας τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε ok. Υπήρχαν πράγματα που κάνω και δεν αρέσουν στο Γιάννη και υπήρχαν πράγματα που έκανε ο Γιάννης και δεν άρεσαν σε μένα. Αυτά τα συζητήσαμε και τα αλλάξαμε», πρόσθεσε.
Στην ίδια συνέντευξη, περιέγραψε πώς βίωσε τη στιγμή που έμαθε ότι ο Γιάννης Βούρος δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας. «Όταν στα 18 σου γίνεται όλο αυτό το θέμα που όλοι γνωρίζετε, με τα DNA και ξαφνικά γκρεμίζεται όλο αυτό που ήξερες, προσπαθείς να το διαχειριστείς για να δεις τι θα κάνεις. Η μαμά μου παρά τις δυσκολίες, με μεγάλωνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατάφερα να το ξεπεράσω και να προχωρήσω», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα