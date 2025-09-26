Μαρία Λουίζα Βούρου: Η σχέση με τον Γιάννη Βούρο, ο θάνατος του πατριού της και η κρίση στον γάμο της
Η κόρη του ηθοποιού μίλησε για τη ζωή της και τα επαγγελματικά της βήματα σήμερα, ενώ αναφέρθηκε και στα παιδικά της χρόνια
Για τη ζωή της εκτός των τηλεοπτικών πλατό, τη στενή σχέση της με τον θετό της πατέρα, Γιάννη Βούρο αλλά και για τη δοκιμασία που πέρασε ο γάμος της με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, μίλησε η Μαρία Λουίζα Βούρου. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας αναφέρθηκε αρχικά στην ενασχόλησή της με τον χώρο του ευ ζην, τονίζοντας ότι η αγάπη της για την υγιεινή ζωή ξεκίνησε από τα σχολικά της χρόνια.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η Μαρία Λουίζα Βούρου, δήλωσε: «Το κομμάτι του ευ ζην ήταν πάντα στη ζωή μου, από πολύ μικρή, από όταν ήμουν στο σχολείο. Αποφάσισα να γίνει και επαγγελματικό αυτό γιατί όλα τα χρόνια που ήμουν στην τηλεόραση πολλές κοπέλες με ρώταγαν για τη διατροφή και τη γυμναστική. Άρχισα από μόνη μου να ανεβάζω στα social κάποιες συνταγές, κάποια πράγματα που τρώω και μετά άρχισα να το κάνω πιο δομημένα, έφτιαξα και το site μου».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση της με τον θετό της πατέρα, Γιάννη Βούρο, αλλά και στην απώλεια του πατριού της, γεγονός που την επηρέασε βαθιά. «Δύσκολο αρκετά για μένα ήταν όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία, στα 17-18 γιατί είχαμε τα θέματα με τα τεστ DNA και όλα αυτά που είχαν βγει, και ήταν δύσκολο γιατί ήμουν μικρή και δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Εκεί ήταν λίγο σοκαριστικό ξαφνικά όλος ο κόσμος να μιλά για μια υπόθεση και εσύ να μη ξέρεις τι γίνεται», ανέφερε.
Ωστόσο, η σχέση της με τον Γιάννη Βούρο παραμένει αναλλοίωτη, όπως λέει. «Η σχέση μας με τον Γιάννη Βούρο δεν έχει διαταραχθεί. Είναι όπως ήταν πάντα. Θα βρεθούμε όποτε μας το επιτρέπει ο χρόνος και είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Δεν μεγάλωσα με τον Γιάννη Βούρο γιατί ήταν ήδη χωρισμένοι με τη μητέρα μου όταν γεννήθηκα, αλλά είχα την τύχη και την ευλογία να με μεγαλώσει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο πατριός μου που ήταν σαν μπαμπάς μου και τον χάσαμε δυστυχώς πριν τέσσερα χρόνια. Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα… Ο κόσμος έγινε φτωχότερος από τότε που έφυγε ένας άνθρωπος σαν τον πατριό μου, τον Σάββα», τόνισε συγκινημένη.
Μιλώντας τέλος, για την προσωπική της ζωή, η Μαρία Λουίζα Βούρου αναφέρθηκε στην κρίση που πέρασε ο γάμος της με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. «Περάσαμε λίγο δύσκολα με τον σύζυγό μου. Όλα τα ζευγάρια περνάνε δύσκολα. Δεν ήταν τόσο μεγάλη υπόθεση. Το συζητάς, προσπαθείς. Όταν έχεις και ένα παιδί, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Βάζεις κάτω τα θετικά, τα αρνητικά και προχωράς», κατέληξε.
Αναφορικά με την τηλεοπτική της παρουσία, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εγκαταλείψει τον χώρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής. «Το κομμάτι της τηλεόρασης δεν είναι ότι το έχω ξεχάσει. Αλλά θα ήθελα να κάνω κάτι σχετικά με αυτό, μια ενότητα με το wellness. Δεν έχω πρόβλημα να μπω σε κάποιο πάνελ εφόσον μπορώ να έχω έναν πιο ενεργό ρόλο και να μην είμαι απλά για να πω δυο ατάκες», σημείωσε.
