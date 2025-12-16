Η Γιούλικα Σκαφιδά εξήγησε τον λόγο που δεν θέλει να μιλάει για την προσωπική της ζωή
Δείτε βίντεο με τη συνέντευξη της ηθοποιού
Τον λόγο που αποφεύγει να εκθέτει την προσωπική της ζωή στη δημοσιότητα εξήγησε η Γιούλικα Σκαφιδά, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να απασχολεί το κοινό κυρίως μέσα από την ιδιότητά της ως ηθοποιός.
Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων μίλησε για την οικογένειά της. Παράλληλα, εξήγησε γιατί σε άλλη συνέντευξή της ξεκαθάρισε ότι δεν είναι μονογονέας, καθώς όπως τόνισε αυτή τη φορά, δεν θέλει να δέχεται τα εύσημα μόνο εκείνη, από τη στιγμή που μεγαλώνει με ένα άλλο πρόσωπο τον γιο της.
Αναφορικά με την προσωπική της ζωή, η Γιούλικα Σκαφιδά είπε: «Δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί είμαι γνωστή ως ηθοποιός και θα ρίξω το βάρος εκεί. Θέλω να παρέμβω και να πω τον προσωπικό μου λόγο για ό,τι θεωρώ εγώ σοβαρό. Δεν είμαι μονογονεϊκή οικογένεια, δεν θέλω να παίρνω τα εύσημα γιατί είναι πολύ δύσκολο το μεγάλωμα ενός παιδιού».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τη μητρότητα και τις αλλαγές που συνέβησαν στη ζωή της από τη στιγμή που γέννησε το παιδί της, η ηθοποιός σχολίασε: «Σε αλλάζει η μητρότητα θες δεν θες. Σίγουρα θα έχεις ακούσει ότι σου αλλάζει όλη τη ζωή και θα επικεντρώνεσαι γύρω από το μικρό ανθρωπάκι. Τις πρώτες μέρες κολυμπάς σε αχαρτογράφητα νερά. Όταν ήρθε από το μαιευτήριο, ήταν καταστροφική η πρώτη βραδιά γιατί δεν κοιμήθηκε καθόλου. Έκλαιγε και κοιμόταν, μάλλον πεινούσε και δεν το καταλαβαίναμε».
