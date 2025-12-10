Γιούλικα Σκαφιδά: Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας, δεν ήθελα να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι
Ήταν δική μου πρωτοβουλία να προστατεύσω την προσωπική μου ζωή, σχολίασε η ηθοποιός
Η Γιούλικα Σκαφιδά έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει δημιουργήσει μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς δεν επιθυμεί να αποδέχεται εύσημα για κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού κατά τη γέννηση του παιδιού της, κάποιοι θεωρούσαν ότι το μεγαλώνει μόνη της.
Η ηθοποιός είχε ξεκαθαρίσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι δεν μεγαλώνει μόνη της τον γιο της, χωρίς ωστόσο να προχωράει σε λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή. Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!» ανέφερε ότι δεν θέλει να εκθέσει στα «φώτα» της δημοσιότητας το πρόσωπο που βρίσκεται στο πλευρό της, ωστόσο τόνισε ότι η σχέση τους είναι σταθερή.
Σε άλλο σημείο, η Γιούλικα Σκαφιδά δήλωσε ότι είναι αναγνωρίσιμη λόγω του επαγγέλματός της, προσθέτοντας πως δεν θέλει να απασχολεί για άλλον λόγο πέραν της δουλειάς της. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Ήταν δική μου πρωτοβουλία να προστατεύσω την προσωπική μου ζωή, και νιώθω ευγνώμων που το σεβάστηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις μου, γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο. Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας, επειδή δεν ήθελα να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί, ειδικά αν έχεις και μια καθημερινότητα δύσκολη λόγω δουλειάς. Για να κλείσω το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, έχω μια σταθερότητα όσον αφορά το τι κάνω και πόσο θέλω να το δημοσιοποιήσω. Πιστεύω ότι δεν είναι τα πάντα προς δημοσιοποίηση. Και επειδή έγινα γνωστή μέσα από τη δουλειά μου, για αυτή θέλω ο κόσμος να ενδιαφέρεται πιο πολύ».
