Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Η Τζένιφερ Γκάρνερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «One Attempt Remaining»
Η Τζένιφερ Γκάρνερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «One Attempt Remaining»
Η ταινία ακολουθεί ένα πρώην ζευγάρι που μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία αξίζει πλέον εκατομμύρια
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επεκτείνει τη συνεργασία της με το Netflix και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Κέι Κάννον με τίτλο «One Attempt Remaining».
Η ταινία ακολουθεί «ένα πρώην ζευγάρι το οποίο, χρόνια μετά το οδυνηρό του διαζύγιο, μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία μια τρελή νύχτα σε μια κρουαζιέρα αξίζει πλέον εκατομμύρια. Όμως και οι δύο έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης. Έχοντας μόνο τρεις ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος του κρυπτονομίσματος πρέπει να ανατρέξουν στα βήματα που έκαναν εκείνο το βράδυ, όχι μόνο για να βρουν τον κωδικό αλλά και να θυμηθούν γιατί ερωτεύτηκαν».
Το σενάριο φέρει τις υπογραφές των Τζόι Μπουθ, Αλέξα Αλεμάνι και της σκηνοθέτιδας. Η αρχική ιδέα ξεκίνησε από τους μακροχρόνιους συνεργάτες Μπουθ και Αλεμάνι όπου η δυναμική τους στον χώρο είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το «One Attempt Remaining» είναι το τρίτο σενάριο που έχουν κατοχυρώσει φέτος με προηγούμενα έργα να βρίσκονται ήδη στη Sony και την Black Label.
Ο Σον Λέβι και ο Ντάν Λεβίν υπογράφουν την παραγωγή για λογαριασμό της εταιρείας 21 Laps. Μαζί τους θα είναι η Νικόλ Κινγκ για την Linden Productions και η Τζένιφερ Γκάρνερ, όπως αναφέρει το Deadline.
Η σταρ τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του Netflix, χάρη στην επιτυχία των «Family Switch» και «Yes Day». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στη σειρά του Peacock «The Five-Star Weekend», στο πλευρό των Κλόι Σεβινί και Ρεγκίνα Χολ.
Η ταινία ακολουθεί «ένα πρώην ζευγάρι το οποίο, χρόνια μετά το οδυνηρό του διαζύγιο, μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία μια τρελή νύχτα σε μια κρουαζιέρα αξίζει πλέον εκατομμύρια. Όμως και οι δύο έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης. Έχοντας μόνο τρεις ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος του κρυπτονομίσματος πρέπει να ανατρέξουν στα βήματα που έκαναν εκείνο το βράδυ, όχι μόνο για να βρουν τον κωδικό αλλά και να θυμηθούν γιατί ερωτεύτηκαν».
Το σενάριο φέρει τις υπογραφές των Τζόι Μπουθ, Αλέξα Αλεμάνι και της σκηνοθέτιδας. Η αρχική ιδέα ξεκίνησε από τους μακροχρόνιους συνεργάτες Μπουθ και Αλεμάνι όπου η δυναμική τους στον χώρο είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το «One Attempt Remaining» είναι το τρίτο σενάριο που έχουν κατοχυρώσει φέτος με προηγούμενα έργα να βρίσκονται ήδη στη Sony και την Black Label.
Jennifer Garner will star in ONE ATTEMPT REMAINING, a new comedy feature directed by Kay Cannon (Blockers).— Netflix (@netflix) December 11, 2025
Years after an acrimonious divorce, two exes discover that the cryptocurrency they won together on a cruise is now worth millions...but they've forgotten the password. pic.twitter.com/k9gOcvIgyH
Η σταρ τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του Netflix, χάρη στην επιτυχία των «Family Switch» και «Yes Day». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στη σειρά του Peacock «The Five-Star Weekend», στο πλευρό των Κλόι Σεβινί και Ρεγκίνα Χολ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα