Η Τζένιφερ Γκάρνερ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «One Attempt Remaining»

Η ταινία ακολουθεί ένα πρώην ζευγάρι που μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία αξίζει πλέον εκατομμύρια

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επεκτείνει τη συνεργασία της με το Netflix και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Κέι Κάννον με τίτλο «One Attempt Remaining».

Η ταινία ακολουθεί «ένα πρώην ζευγάρι το οποίο, χρόνια μετά το οδυνηρό του διαζύγιο, μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία μια τρελή νύχτα σε μια κρουαζιέρα αξίζει πλέον εκατομμύρια. Όμως και οι δύο έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης. Έχοντας μόνο τρεις ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος του κρυπτονομίσματος πρέπει να ανατρέξουν στα βήματα που έκαναν εκείνο το βράδυ, όχι μόνο για να βρουν τον κωδικό αλλά και να θυμηθούν γιατί ερωτεύτηκαν».

Το σενάριο φέρει τις υπογραφές των Τζόι Μπουθ, Αλέξα Αλεμάνι και της σκηνοθέτιδας. Η αρχική ιδέα ξεκίνησε από τους μακροχρόνιους συνεργάτες Μπουθ και Αλεμάνι όπου η δυναμική τους στον χώρο είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το «One Attempt Remaining» είναι το τρίτο σενάριο που έχουν κατοχυρώσει φέτος με προηγούμενα έργα να βρίσκονται ήδη στη Sony και την Black Label.

Ο Σον Λέβι και ο Ντάν Λεβίν υπογράφουν την παραγωγή για λογαριασμό της εταιρείας 21 Laps. Μαζί τους θα είναι η Νικόλ Κινγκ για την Linden Productions και η Τζένιφερ Γκάρνερ, όπως αναφέρει το Deadline.

Η σταρ τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του Netflix, χάρη στην επιτυχία των «Family Switch» και «Yes Day». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στη σειρά του Peacock «The Five-Star Weekend», στο πλευρό των Κλόι Σεβινί και Ρεγκίνα Χολ.

