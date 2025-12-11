Χρήστος Δάντης: Υπάρχει ένα μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ, όχι μόνο στη Eurovision
GALA
Χρήστος Δάντης Eurovision Ισραήλ

Χρήστος Δάντης: Υπάρχει ένα μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ, όχι μόνο στη Eurovision

Είμαι κι εγώ σύμφωνος, δήλωσε ο τραγουδιστής

Χρήστος Δάντης: Υπάρχει ένα μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ, όχι μόνο στη Eurovision
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ
Την απόφαση πέντε χωρών να απέχουν από τη Eurovision 2026, ως αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ, σχολίασε ο Χρήστος Δάντης, επισημαίνοντας ότι έχει διαμορφωθεί ένα ευρύτερο «μουσικό εμπάργκο», όπως ανέφερε, απέναντι στη συγκεκριμένη χώρα.

Μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, και η Ισλανδία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον μουσικό διαγωνισμό, σε μια κίνηση που ήρθε ως αντίδραση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις χωρών από τον διαγωνισμό μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Πιο αναλυτικά, εξέφρασε την υποστήριξή του στους μουσικούς που τάσσονται κατά του Ισραήλ:  «Υπάρχει ένα εμπάργκο κατά του Ισραήλ, μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ από σοβαρούς μουσικούς, όχι μόνο στη Eurovision που είναι η ακραία μορφή της ποπ, αλλά και από ανθρώπους όπως ο Roger Waters των Pink Floyd. Στέκονται κατά του Ισραήλ πάρα πολλοί μουσικοί, οπότε πώς να το βλέπω; Είμαι κι εγώ σύμφωνος».

Δείτε το βίντεο



Το Ισραήλ θα συμμετέχει στη φετινή Eurovision, παρά το κύμα αντιδράσεων και τις προειδοποιήσεις για μποϊκοτάζ από ορισμένα κράτη-μέλη της EBU. Η απόφαση «κλείδωσε» την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έπειτα από διαβουλεύσεις στις οποίες πολλοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, επικαλούμενοι τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Παρά τις αντιδράσεις, η διαδικασία προχώρησε κανονικά και, αντί να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία αποκλεισμού, εντάχθηκε στο συνολικό πακέτο τροποποιήσεων των κανονισμών. Με 738 ψήφους υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ και 264 κατά, αποφασίστηκε τελικά ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον διαγωνισμό.
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης