Χρήστος Δάντης: Υπάρχει ένα μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ, όχι μόνο στη Eurovision





Το Ισραήλ θα συμμετέχει στη φετινή Eurovision, παρά το κύμα αντιδράσεων και τις προειδοποιήσεις για μποϊκοτάζ από ορισμένα κράτη-μέλη της EBU. Η απόφαση «κλείδωσε» την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έπειτα από διαβουλεύσεις στις οποίες πολλοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, επικαλούμενοι τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα.



Παρά τις αντιδράσεις, η διαδικασία προχώρησε κανονικά και, αντί να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία αποκλεισμού, εντάχθηκε στο συνολικό πακέτο τροποποιήσεων των κανονισμών. Με 738 ψήφους υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ και 264 κατά, αποφασίστηκε τελικά ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον διαγωνισμό.

Την απόφαση πέντε χωρών να απέχουν από τη Eurovision 2026 , ως αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ, σχολίασε ο Χρήστος Δάντης , επισημαίνοντας ότι έχει διαμορφωθεί ένα ευρύτερο «μουσικό εμπάργκο», όπως ανέφερε, απέναντι στη συγκεκριμένη χώρα.Μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, και η Ισλανδία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον μουσικό διαγωνισμό, σε μια κίνηση που ήρθε ως αντίδραση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision.Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις χωρών από τον διαγωνισμό μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Πιο αναλυτικά, εξέφρασε την υποστήριξή του στους μουσικούς που τάσσονται κατά του Ισραήλ: «Υπάρχει ένα εμπάργκο κατά του Ισραήλ, μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ από σοβαρούς μουσικούς, όχι μόνο στη Eurovision που είναι η ακραία μορφή της ποπ, αλλά και από ανθρώπους όπως ο Roger Waters των Pink Floyd. Στέκονται κατά του Ισραήλ πάρα πολλοί μουσικοί, οπότε πώς να το βλέπω; Είμαι κι εγώ σύμφωνος».