Μιχάλης Μητρούσης μετά το τροχαίο: Με έσωσε η σύντροφός μου, άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου
Δεν θα είχα αναρρώσει αν δεν την είχα δίπλα μου, τόνισε ακόμη ο ηθοποιός
Για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη τον Δεκέμβριο του 2024 μίλησε ο Μιχάλης Μητρούσης στην τελευταία του συνέντευξη. Ο ηθοποιός οδηγούσε την μηχανή του στη Λεωφόρο Συγγρού, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο την ώρα που έκανε προσπέραση, έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει από τη μηχανή και να συρθεί στον δρόμο. Είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ωστόσο ο δρόμος της αποκατάστασης ήταν πολύ μεγάλος και τον ταλαιπώρησε ιδιαίτερα.
Ο 75χρονος εξομολογήθηκε στο Happy Day την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε επί έναν χρόνο μετά το ατύχημα, τονίζοντας πως εάν δεν είχε την σύντροφό του στο πλευρό του η κατάσταση θα ήταν ακόμη πιο δύσκολη, καθώς τον παρακινούσε και τον βοηθούσε σε κάθε βήμα της αποκατάστασής του.
«Τεράστια ταλαιπωρία. Δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχα χέρι, δεν θα είχα κεφάλι. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έχασα τη δουλειά μου περίπου έναν χρόνο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Τρεις μήνες ήμουν με τον γύψο, μετά έναν μήνα με τη μπότα. Ψυχολογικά μου κόστισε γιατί πάχυνα, έκανα λίγο κοιλίτσα, που δεν είχα εγώ κοιλιά. Παρά το ατύχημα περπατάω 5 χιλιόμετρα τη μέρα. Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να υποστώ ξανά ένα χειρουργείο - άντε ξανά φάρμακα και δεν θα περπατήσω αμέσως - και δεν το αντέχω να το κάνω. Θα το αφήνω εκεί και θα έχω βοήθεια από τους ανθρώπους μου όσο μπορώ», είπε αρχικά.
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται όταν μιλάει για το ατύχημα ή όταν το βλέπει ξανά, δήλωσε: «Φρίκη. Όταν βλέπω να εκτοξεύονται μοτοσικλετιστές... δεν μπορώ».
«Δεν έφταιγα καθόλου στο τροχαίο καθόλου, δεν έκανα καμία παράβαση. Είχα δίπλωμα και κράνος. Τον Ιανουάριο θα γίνει το ποινικό δικαστήριο. Είναι και τα έξοδα αρκετά. Άμα δεν δουλεύεις δύο σεζόν, πώς θα ζήσεις; Ναι, θέλω να αποζημιωθώ γι' αυτό που τράβηξα. Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου και να με βοηθήσει. Δεν θα είχα αναρρώσει αν δεν την είχα δίπλα μου. Η κόρη μου έκανε γυρίσματα τότε και δεν μπορούσε να έρθει. Στο νοσοκομείο είχε έρθει δύο φορές. Αλλά κι αυτή είχε πρόβλημα. Με έσωσε η σύντροφός μου, η Κωνσταντίνα», κατέληξε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε και για το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί: «Το έργο λέγεται «Τοκ Τοκ», είναι του Λοράν Μπαφί. Εδώ στην Ελλάδα πρωτοπαίχτηκε από τον Κώστα Σπυρόπουλο και τώρα μεταφέρεται στο Βρετάνια μετά από μια δεκαετία περίπου. Αναφέρεται στην αρρώστια που λέγεται Ζιλ ντε λα Τουρέτ, είναι ψυχοδιαγνωστικό. Είναι εξαιρετικοί οι ηθοποιοί που παίζουμε και δεν υπάρχει δεύτερος ρόλος στην παράσταση. Ακόμα και έναν τραγουδιστή, τον Δημήτρη Κανέλλο, που τον χρησιμοποιούμε, είναι και αυτός μέρος της παράστασης».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε και για το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί: «Το έργο λέγεται «Τοκ Τοκ», είναι του Λοράν Μπαφί. Εδώ στην Ελλάδα πρωτοπαίχτηκε από τον Κώστα Σπυρόπουλο και τώρα μεταφέρεται στο Βρετάνια μετά από μια δεκαετία περίπου. Αναφέρεται στην αρρώστια που λέγεται Ζιλ ντε λα Τουρέτ, είναι ψυχοδιαγνωστικό. Είναι εξαιρετικοί οι ηθοποιοί που παίζουμε και δεν υπάρχει δεύτερος ρόλος στην παράσταση. Ακόμα και έναν τραγουδιστή, τον Δημήτρη Κανέλλο, που τον χρησιμοποιούμε, είναι και αυτός μέρος της παράστασης».
