Ντορέττα Παπαδημητρίου: Όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει προτού διαβάσουν κάτι οι γιοί μου, να είναι ενήμεροι
Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή της ζωής μου, δήλωσε η ηθοποιός
Τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κυκλοφορούν και αφορούν στην προσωπική της ζωή σχολίασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας ότι έχει φροντίσει να ενημερώνει η ίδια πρώτα τους γιους της για σημαντικές εξελίξεις και καταστάσεις που βιώνει.
Το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Άνθρωπος χωρίς όνομα», στην οποία συμμετέχει η ηθοποιός και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη, μίλησε για τα ΜΜΕ και όσα γράφονται για εκείνη. Για τη σχέση με τους γιους της, τόνισε: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει προτού διαβάσουν κάτι οι γιοί μου, να είναι ενήμεροι. Οι φωτογράφοι κάνουν τη δουλειά τους» και πρόσθεσε: «Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή της ζωής μου».
Στο κοινό βρισκόταν και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος παρακολούθησε την Ντορέττα Παπαδημητρίου στην παράσταση, με την ηθοποιό να σχολιάζει σε σχετική ερώτηση: «Ήταν οι περισσότεροι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι και φίλοι μου» και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι που κάνουμε την ίδια δουλειά και έρχονται και βλέπουν μια παράσταση, προφανώς και μου λένε τη γνώμη τους. Όλοι μου λένε τη γνώμη τους, αλλά όταν είναι και συνάδελφοι την ακούς λίγο παραπάνω».
