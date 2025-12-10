Ντορέττα Παπαδημητρίου: Όλα αυτά τα χρόνια έχω φροντίσει προτού διαβάσουν κάτι οι γιοί μου, να είναι ενήμεροι

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.