Τηλεθέαση Τρίτης 28.4.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 28.4.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,1 9,1
ΑΝΤ1 7,1 10,3
ALPHA 13,3 14,7
STAR 9,7 8,9
MEGA 11,5 13,5
OPEN 3,3 5,3
ΕΡΤ1 4,1 4,8

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 7,3 19,7
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 5,7 6,3
ALPHA Happy Day 19,7 12,5
STAR Master Chef 11,8 5,2
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 19,2 20,1
OPEN Ώρα Ελλάδος 9,2 13,9
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,5 2,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 6,9 16,8
ΑΝΤ1 Το πρωινό 6,9 14,3
ALPHA Super Κατερίνα 11,8 10,6
STAR Breakfast@star 7,5 6,7
MEGA Buongiorno 12,6 11,1
OPEN  10 παντού 8,3 10,6
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 7,1 4,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,3 7,7
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12,5 17,8
ALPHA Το σόι σου 18,6 18,2
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 9,5 8,6
MEGA Ντόλτσε Βίτα 11,5 10,1
OPEN Real View 0,5 1,7
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 5,5 6,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,8 5,9
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 7,9 9,8
ALPHA Deal 11,3 17,4
STAR Cash or Trash 5,2 10,1
STAR Ο τροχός της τύχης 11,3 15,7
MEGA Live News 19,6 19,7
MEGA The Chase 13,3 14,5
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,9 7
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6 6,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8,3 9,8
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,6 7,7
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,2 14,6
STAR Star News 10,6 10,9
MEGA MEGA Γεγονότα 14,4 14,9
OPEN Open News 3,8 7,1
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,1 4,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά  10,4 8,1
MEGA Μια νύχτα μόνο 9,9 15,3
MEGA Η γή της ελιάς 7 15,3
ALPHA Να μ'αγαπάς 17,8 25,9
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 18,2 17,5
ALPHA Άγιος Έρωτας 13,1 17,3
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 6,5 9,3
ANT1 Grand Hotel 6,6 13,5
ANT1 Γιατί ρε πατέρα  4 4,5
STAR Master Chef 14,1 11,6
STAR Ξένη ταινία  11 9,1
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,8 4,2
OPEN  Ξένη ταινία 2,4 2,7
OPEN  Status Quo  2 3,8
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 3,8 8,5
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 6,7 6,7
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο  5 4,8
ΣΚΑΪ Survivor 7,1 8,6
ΣΚΑΪ Η ζωή σου όλη  2,8 2,9
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network