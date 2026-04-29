Η Σίνθια Ερίβο διέκοψε παράστασή της όταν αντιλήφθηκε θεατή να βιντεοσκοπεί: «Του ζήτησε ευθέως τον λόγο», λέει πηγή
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «Dracula» στο Γουέστ Εντ και συνέχισε να παίζει μόνο όταν ο θεατής απομακρύνθηκε από τον χώρο

Την παράσταση του «Dracula» στο Γουέστ Εντ διέκοψε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Σίνθια Ερίβοτο βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου, όταν αντιλήφθηκε έναν θεατή να βιντεοσκοπεί, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες μοιράστηκαν περιγραφές από την συγκεκριμένη παράσταση στο θέατρο Nöel Coward, όπου η Ερίβο υποδύεται 23 ρόλους στο κλασικό έργο του Μπραμ Στόκερ, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Κιπ Ουίλιαμς.

Ένας από τους παρευρισκόμενους περιέγραψε το σκηνικό: «Του ζήτησε τον λόγο ευθέως. Σήκωσε το χέρι της και είπε "Με συγχωρείτε, βιντεοσκοπείτε αυτή τη στιγμή;". Και ο θεατής είπε απλώς "συγγνώμη"».


Μετά τη παρέμβαση, η Ερίβο αποχώρησε από τη σκηνή και επανήλθε όταν ο θεατής απομακρύνθηκε από την αίθουσα.

Η διακοπή διήρκεσε «περίπου δέκα λεπτά», σύμφωνα με σχόλιο ενός άλλου χρήστη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη χρήση κινητών στις παραστάσεις και πολλά θέατρα του Γουέστ Εντ εκδίδουν ανακοινώσεις που απαγορεύουν αυστηρά τη βιντεοσκόπηση όσο οι ηθοποιοί βρίσκονται επί σκηνής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα What's On Stage, οι παραστάσεις του «Dracula» θα συνεχιστούν έως τις 31 Μαΐου.

Η κίνηση της Ερίβο έγινε μόλις μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή της επίδοση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, όπου τερμάτισε σε λιγότερο από τρεισήμισι ώρες.

