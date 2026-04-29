Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Ο Έλληνας που του έδιναν λίγους μήνες ζωής, αλλά έζησε για δεκαετίες επιστρέφοντας στην Ικαρία
Μία απρόσμενη εξέλιξη είχε η ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη, ενός οικογενειάρχη και βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος το 1976 βρέθηκε αντιμέτωπος με μια διάγνωση που έμοιαζε καταδικαστική, αλλά τελικά ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική πορεία.
Όλα ξεκίνησαν όταν δυσκολεύτηκε να αναπνεύσει ανεβαίνοντας σκάλες και αποφάσισε να επισκεφθεί γιατρό. Αν και αρχικά αποκλείστηκε κάποιο καρδιακό πρόβλημα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από επιθετικό καρκίνο του πνεύμονα, με τους γιατρούς να του δίνουν προσδόκιμο ζωής από έξι έως εννέα μήνες. Τότε ήταν περίπου 60 ετών και ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά του.
Αφού έλαβε την ίδια διάγνωση από περισσότερους γιατρούς, κλήθηκε να πάρει μια κρίσιμη απόφαση: είτε να παραμείνει στις ΗΠΑ και να υποβληθεί σε εντατική θεραπεία με χημειοθεραπείες, είτε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ικαρία, για να περάσει εκεί τους τελευταίους μήνες της ζωής του.
Επέλεξε να επιστρέψει στο νησί, έχοντας στο μυαλό του και την επιθυμία να ταφεί στον οικογενειακό τάφο, αλλά και να αποφύγει το υψηλό κόστος μιας ταφής στην Αμερική, επιλέγοντας την παραδοσιακή και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία της Ικαρίας.
Όταν συμπληρώθηκαν οι πρώτοι έξι μήνες, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε: όχι μόνο δεν είχε πεθάνει, αλλά αισθανόταν όλο και πιο δυνατός. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, άρχισε να καλλιεργεί τον κήπο του, να κάνει βόλτες και να περνά τα απογεύματά του στο καφενείο, παίζοντας τάβλι με τους φίλους του.
Οι μήνες μετατράπηκαν σε χρόνια και η καθημερινότητά του άλλαξε πλήρως, σε σημείο που η ασθένεια έμοιαζε να έχει υποχωρήσει. Ο ίδιος συνέχισε τη ζωή του στο νησί, ενώ μάλιστα έχτισε επιπλέον δωμάτια για να φιλοξενεί τα παιδιά και τα εγγόνια του από την Αμερική.
Η επιστροφή στην Ικαρία και η ανατροπή της πρόγνωσηςΜετά το ταξίδι, οι πρώτες ημέρες του στο νησί ήταν δύσκολες, καθώς παρέμενε στο κρεβάτι. Ωστόσο, σύντομα οι παιδικοί του φίλοι άρχισαν να τον επισκέπτονται καθημερινά. Οι συναντήσεις τους περιλάμβαναν πολύωρες συζητήσεις και ένα ποτήρι κρασί, κάτι που ο ίδιος ένιωθε ότι του έκανε καλό.
Η διεθνής προβολή και το «μυστικό» τουΗ ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη δεν άργησε να γίνει γνωστή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ελληνικών και διεθνών μέσων. Αποτέλεσε θέμα σε ρεπορτάζ του BBC και των New York Times, ενώ τον επισκέφθηκαν και συνεργεία από την παραγωγή του Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones».
Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή Νταν Μπέτνερ ποιο ήταν το μυστικό του, η απάντησή του ήταν απλή και χαρακτηριστική: «Δεν ξέρω, μάλλον ξέχασα να πεθάνω».
Το πώς κατάφερε να ζήσει τόσα χρόνια χωρίς να υποβληθεί σε θεραπεία παραμένει άγνωστο και συνεχίζει να απασχολεί τους ειδικούς. Ο ίδιος απέδιδε την εξέλιξη αυτή σε παράγοντες όπως η υγιεινή διατροφή και η αλλαγή περιβάλλοντος.
Ο Σταμάτης Μωραΐτης έφυγε από τη ζωή το 2013, σε ηλικία 98 ετών (επισήμως) ή 102 ετών, σύμφωνα με τον ίδιο, έχοντας ζήσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πέρα από τις αρχικές ιατρικές προβλέψεις.
