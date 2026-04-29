Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Ο Φειδίας Παναγιώτου κάνει giveaway... προσκλητήρια για τον γάμο του, άνοιξε πλατφόρμα που δέχεται αιτήσεις
Πενήντα άτομα μπορούν να βρεθούν στον γάμο του ευρωβουλευτή με την Στυλιάνα Αβερκίου όπως ανακοίνωσε το ζευγάρι στα social media
Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου οι οποίοι παντρεύονται την ερχόμενη Πέμπτη στην ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, «δίνουν την ευκαιρία» (έτσι λένε) σε όσους θέλουν να πάνε στον γάμο τους να στείλουν αίτηση.
Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούν αυτούς που θα στείλουν αίτηση να αναφέρουν τους λόγους που θέλουν να πάνε στον γάμο τους και μετά οι ίδιοι θα επιλέξουν 50 άτομα για να τους στείλουν προσκλητήριο.
«Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας; Σας δίνουμε την ευκαιρία. Μπείτε στον σύνδεσμο στο προφίλ μου και γράψτε γιατί θέλετε να παρευρεθείτε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.
Ταυτόχρονα ο Φειδίας Παναγιώτου μαθαίνει ζειμπέκικο για να χορέψει στην δεξίωση και βεβαίως οι πρόβες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας;— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) April 27, 2026
Κάνε την αίτησή σου εδώ: https://t.co/B13TIvSLp3 pic.twitter.com/QPT48oOZj3
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα