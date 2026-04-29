Ζαχαράκη στην Σύνοδο του ΟΟΣΑ : Ενσωματώνουμε με ταχύτητα τις αλλαγές που έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα

«Δίνουμε έμφαση στις δεξιότητες που προσφέρουν στα παιδιά μας γνώσεις αλλά και ανθεκτικότητα», είπε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού





Σε μια περίοδο κατά την οποία τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς επαναπροσδιορίζονται υπό την πίεση των τεχνολογικών εξελίξεων, των δημογραφικών μεταβολών και της πράσινης μετάβασης, μετασχηματίζοντας ριζικά τόσο τις δεξιότητες που απαιτούνται όσο και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και εργαζόμαστε, η Ελλάδα επιχειρεί να επαναχαράξει τη στρατηγική της. Όπως υπογράμμισε η Υπουργός, «η εκπαίδευση δεν είναι πλέον μια φάση της ζωής, αλλά μια διαρκή διαδρομή μάθησης και προσαρμογής» αφού οι απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας επιβάλλουν την καλλιέργεια όχι μόνο γνώσεων αλλά και ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας.







Το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα προχωρά σε μια συνεκτική και τεκμηριωμένη μεταρρυθμιστική ατζέντα, σε στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κεντρικό σημείο αποτελεί η υλοποίηση της πρόσφατης μελέτης «Improving Learning Outcomes in Greece» και η παράλληλη διεξαγωγή ενός δομημένου Εθνικού Διαλόγου για το μέλλον του Λυκείου.



Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η εισαγωγή του Εθνικού Απολυτηρίου, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησης, την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών διαδρομών και τη σύνδεσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και τη διά βίου μάθηση, γεφυρώνοντας με αυτό τον τρόπο το χάσμα μεταξύ σχολείου, πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας.





Παράλληλα, με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου και αποτελούν μία καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, καλλιεργούνται δεξιότητες κοινωνικές, ψηφιακές και τεχνολογικές.



Η επαγγελματική εκπαίδευση και η σύνδεση με την αγορά εργασίας Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η Υπουργός παρουσίασε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση 2025–2027, με στόχο την αναβάθμιση των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ενσωματώνουν ψηφιακές, πράσινες και οριζόντιες δεξιότητες, προκειμένου να εξασφαλίζεται καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.



Ψηφιακά εργαλεία και επένδυση στους εκπαιδευτικούς Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων θεωρείται ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, με έμφαση στη σύγχρονη παιδαγωγική και την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην τάξη. Όπως τόνισε η Υπουργός, «καμία αλλαγή δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μας που είναι οι φορείς της αλλαγής».



Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αξιοποιεί επίσης ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς αιχμής, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η καθαρή ενέργεια και η βιοτεχνολογία. Επιπλέον, η χώρα επενδύει στρατηγικά στις υποδομές και στον ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ έχουν διατεθεί διαδραστικοί πίνακες και περισσότερα από 177.000 σετ STEM και ρομποτικής στα σχολεία μας. Προχωρά, επίσης, η πιλοτική εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT Edu, ήδη σε 20 Λύκεια.



Το Ψηφιακό Φροντιστήριο Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική κατέχει το Ψηφιακό Φροντιστήριο, μια εθνική πλατφόρμα που προσφέρει δωρεάν σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία σε μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την ισότητα στην πρόσβαση στη γνώση. Εξίσου σημαντική είναι η αναβάθμιση του δωρεάν επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου. Με ρύθμιση που πέρασε πρόσφατα στη Βουλή επεκτάθηκε και στην Γ΄ Γυμνασίου εκτός από τις Λυκειακές τάξεις. Με ψηφιακό σύστημα καθοδήγησης, δομημένη διαδικασία με τεστ και εξατομικευμένη υποστήριξη, στοχεύουμε στη διερεύνηση δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και κλίσεων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις εκπαιδευτικές αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους.



Τη στρατηγική της Ελλάδας για τον συνολικό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη , στην υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ για τις Δεξιότητες (OECD Skills Summit 2026), που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη , στις 27-28 Απριλίου 2026, με κεντρικό θέμα «Unlocking Talent Across Generations». Κλείνοντας, η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν πολιτικές που συνδυάζουν αποδοτικότητα και ισότητα, επισημαίνοντας: «Στόχος μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα συνεκτικό, ευέλικτο και ανθεκτικό, που εξασφαλίζει ποιοτική εκπαίδευση για όλους και δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για κάθε νέο άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα».



Διεθνείς επαφές και ελληνόγλωσση εκπαίδευση Στο περιθώριο της Συνόδου, η Υπουργός είχε επαφές με διεθνείς παράγοντες. Πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας, Ανάπτυξης και Νεολαίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, κ. Tomáš Drucker, με θέμα την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πολιτικών στον τομέα των δεξιοτήτων. Επίσης, συναντήθηκε με το Διευθυντή Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ, κ. Andreas Schleicher, συζητώντας τις δυνατότητες βέλτιστης αξιοποίησης των ευρημάτων της «Ανασκόπησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Βελτίωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην Ελλάδα».



Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, με ενίσχυση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών και επέκταση οικονομικών κινήτρων. Περισσότεροι από 750 εκπαιδευτικοί στηρίζουν ετησίως τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά.



Πιο αναλυτικά, αναφορικά με την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, δόθηκε έμφαση στη στήριξη που παρέχεται στην ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη, όπως δήλωσε η κ. Ζαχαράκη μετά τη συνάντησή της με την Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης, Δήμητρα Βουρδόγλου. Η υπουργός είχε ακόμη την ευκαιρία να ενημερώσει διά ζώσης τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης, για τη σημαντική απόφαση της Κυβέρνησης να επεκτείνει και στο 5ο έτος υπηρεσίας το ειδικό επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. Παράλληλα, η Υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της για έγκαιρη ανακοίνωση των αποσπάσεων, ήδη από το σχολικό έτος 2026-2027, αλλά και για την αποστολή των σχολικών βιβλίων στα σχολεία του εξωτερικού.



«Κάθε χρόνο το Υπουργείο στέλνει χιλιάδες αντίτυπα βιβλίων σε όλον τον κόσμο όσο το δυνατό πιο άμεσα και αφού έχουμε επιλύσει το ζήτημα της έγκαιρης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών μας, του πιο σημαντικού κεφαλαίου» δήλωσε η Υπουργός ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη σημασία του καλύτερου συντονισμού και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που πρόκειται να υπηρετήσουν στο εξωτερικό.



Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη – Ενημέρωση για το νέο θεσμό των κληρικών της ομογένειας Η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της επισκέφτηκε το Φανάρι όπου έγινε δεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο τον οποίο ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να θεσμοθετήσει άμεσα το θεσμό των κληρικών της ομογένειας, με στόχο την διαρκή στήριξη των πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά.



Όπως δήλωσε, η Σοφία Ζαχαράκη, «συζητήσαμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, τη θεσμοθέτηση των κληρικών της ομογένειας, έναν θεσμό που έρχεται να στηρίξει τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τη Μονή Σινά».



Όπως υπογράμμισε η υπουργός, δημιουργείται ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των Πατριαρχείων, με αιχμή τον νέο νόμο, που αναμένεται τον επόμενο μήνα και σημείωσε ότι «θα ακολουθήσει ενημέρωση και των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων γι’ αυτή τη νέα πρωτοβουλία, του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη».



«Τα επόμενα βήματα είναι η ανάρτηση του νομοσχεδίου σε διαβούλευση και η ψήφισή του μέσα στον Ιούνιο, με τη στήριξη, περισσότερα του ενός κομμάτων σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία», όπως επεσήμανε.



Η Υπουργός, επανέλαβε το σεβασμό της προς την οικουμενική διακονία και προσφορά της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, τονίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία διαχρονικά συμπαραστέκεται στο πολυδιάστατο έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.



Από την πλευρά του ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε την Υπουργό για το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως και προσωπικώς της ιδίας για τα ζητήματα της αρμοδιότητός της που απασχολούν την Μητέρα Εκκλησία, αλλά και την Ομογένεια της Πόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου.