Γεμάτο σκουπίδια και νερά το «Νήσος Σάμος», νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, δείτε βίντεο
Ρομά άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και σύστημα πυρόσβεσης εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν νέες εικόνες από το πλοίο «Νήσος Σάμος» που τραβήχτηκαν την Παρασκευή, μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης και δείχνουν το πλοίο γεμάτο σκουπίδια και νερά.
Όπως βλέπουμε στο βίντεο τα σκουπίδια έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά πεταμένα στο πάτωμα. Μια εικόνα που δημιουργεί έντονο προβληματισμό.
Θυμίζουμε ότι το «Νήσος Σάμος» είναι το πλοίο της γραμμής Πειραιάς-Χίος-Λέσβος στο οποίο πριν από λίγες μέρες ένας Ρομά επιβάτης άναψε τσιγάρο με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρόσβεσης, προκαλώντας πανικό και υλικές ζημιές.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, όταν οι συγκεκριμένοι επιβάτες παραβίασαν τους κανονισμούς ασφαλείας καπνίζοντας σε κλειστό χώρο.
Όπως φαίνεται στα νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο καπνός ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στους χώρους του πλοίου.
Η αιφνίδια εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, με το πλήρωμα να επεμβαίνει άμεσα προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να αποκαταστήσει την τάξη.
Έρχεται πρόστιμο για τον επιβάτη που άναψε το τσιγάροΣτην επιβολή προστίμων προχωρά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν επιβάτης άναψε τσιγάρο εντός του πλοίου, παρά τη σχετική απαγόρευση με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, προκαλώντας πανικό και υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση (27 Απριλίου 2026), οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης κατόπιν δημοσίευσης βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Π. 12396, το οποίο έλαβε χώρα την 24/04/2026, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7 μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου στο ακροφύσιο της κεφαλής οροφής (sprinkler). Από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθή επαναφορά του συστήματος πίεσης στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε δοκιμή λειτουργίας του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
