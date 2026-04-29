Μυστήριο με τον θάνατο ανώτερου κτηνιάτρου στο Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας: Σχετιζόταν με μαζικές σφαγές βοοειδών
Μυστηριώδεις οι συνθήκες θανάτου του 43χρονου Σεργκέι Τουρ εν μέσω της επιδημίας βοοειδών στη Ρωσία και τις αντιδράσεις των αγροτών - Σενάριο αυτοκτονίας ανέπτυξαν τα μέσα ενημέρωσης, για καρδιακή ανεπάρκεια μίλησε η σύζυγός του
Νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε ανώτερος κτηνιατρικός αξιωματούχος στη ρωσική περιφέρεια Νοβοσιμπίρσκ, λίγες εβδομάδες μετά τις μαζικές σφαγές βοοειδών που προκάλεσαν αντιδράσεις από αγρότες.
Ο 43χρονος Σεργκέι Τουρ, επικεφαλής του τμήματος ελέγχου ζωονόσων της περιφερειακής κτηνιατρικής υπηρεσίας, ήταν μεταξύ των βασικών υπευθύνων για την επιβολή καραντίνας και την οργάνωση των σφαγών σε αγροκτήματα που επλήγησαν από πρόσφατη επιδημία των βοοειδών. Οι απώλειες εκτιμώνται ότι ανήλθαν σε, περίπου, 3 εκατομμύρια δολάρια.
Οι ρωσικές αρχές απέδωσαν τις θανατώσεις σε λύσσα και σε «ασυνήθιστη μεταλλαγμένη μορφή» παστερέλλωσης. Ωστόσο, η έκταση των σφαγών προκάλεσε αμφιβολίες στους αγρότες, οι οποίοι διερωτώνται γιατί καταστράφηκαν ολόκληρα κοπάδια αντί να τεθούν σε καραντίνα, δεδομένου ότι η παστερέλλωση θεωρείται ασθένεια που αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά.
Οι υγειονομικές αρχές της περιφέρειας επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Τουρ, παραπέμποντας ωστόσο κάθε περαιτέρω ερώτημα στις διωκτικές αρχές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του.
Μυστήριο με τις συνθήκες θανάτου: Σενάριο αυτοκτονίας ανέπτυξαν τα μέσα ενημέρωσης, για καρδιακή ανεπάρκεια μίλησε η σύζυγός του
Δύο τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, μετέδωσαν ότι ο αξιωματούχος εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του με τραύματα από πυροβολισμό, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.
Ωστόσο, τρίτο μέσο, επικαλούμενο τη σύζυγό του, Γελένα, ανέφερε ότι ο θάνατος προήλθε από καρδιακή ανεπάρκεια, μετά από άδεια ασθενείας που είχε λάβει. «Έφυγε χθες, η καρδιά του δεν άντεξε. Συνδέεται άμεσα με τη δουλειά του, η οποία ήταν τεράστια ψυχική και σωματική πίεση», φέρεται να δήλωσε.
Οι εξελίξεις σημειώνονται σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή, καθώς την περασμένη εβδομάδα ο περιφερειάρχης Αντρέι Τραβνίκοφ απέπεμψε τον υπουργό Γεωργίας της περιφέρειας, επικαλούμενος «χαμηλό επίπεδο κτηνιατρικής ασφάλειας» και την εμφάνιση «επικίνδυνων ζωικών ασθενειών» στη Σιβηρία.
Παράλληλα, η Υπηρεσία Γεωργίας της Ρωσίας εκτιμά ότι οι μαζικές σφαγές ενδέχεται να συνδέονται με μη επιβεβαιωμένη έξαρση αφθώδους πυρετού, μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής και συχνά θανατηφόρας νόσου. Το σενάριο αυτό ενισχύθηκε μετά την απόφαση του Καζακστάν να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού κρέατος και ζώων.
В Новосибирской области заодно с забитым скотом, забили чиновника отвечавшего за массовый забой этого скота. Сергей Тур — сотрудник управления ветеринарии, курировавший массовый забой скота, скоропостижно скончался. Причиной смерти, по заключению врачей,стали «проблемы с сердцем» pic.twitter.com/Pus9ztNsJk— Независимый взгляд 💥 (@zgldz) April 29, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα