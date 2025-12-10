Σμαράγδα Καρύδη για τον πατέρα της, Ντίνο: Ασχολούνταν με εμένα στον δημόσιο λόγο παραπάνω από όσο θα ήθελα
Σμαράγδα Καρύδη για τον πατέρα της, Ντίνο: Ασχολούνταν με εμένα στον δημόσιο λόγο παραπάνω από όσο θα ήθελα

Το ταλέντο του μπαμπά μου ήταν περισσότερο από την αναγνώριση που έλαβε, δήλωσε η ηθοποιός

Σμαράγδα Καρύδη για τον πατέρα της, Ντίνο: Ασχολούνταν με εμένα στον δημόσιο λόγο παραπάνω από όσο θα ήθελα
Ιωάννα Μαρίνου
Στη σχέση με τον εκλιπόντα πατέρα της, Ντίνο Καρύδη αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, παραδεχόμενη ότι ο ηθοποιός μιλούσε για εκείνη δημόσια σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο η ίδια επιθυμούσε.

Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων σχολίασε ότι ο Ντίνος Καρύδης εκδήλωνε συχνά και έντονα το ενδιαφέρον του για εκείνη.

Όσο για την επιλογή της να γίνει ηθοποιός, η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε πως το γεγονός ότι προερχόταν από καλλιτεχνική οικογένεια δεν λειτούργησε μόνο βοηθητικά: «Αυτό που μένει από τον άνθρωπο είναι η ψυχή του και το κοινό το αντιλαμβάνεται μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι όλοι τον θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο. Ήταν  πολύ χαζομπαμπάς. Ασχολούνταν με εμένα παραπάνω από όσο θα ήθελα στον δημόσιο λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο με βοήθησε να γίνω ηθοποιός, σε πολλά πράγματα με δυσκόλεψαν οι γονείς μου, γιατί δεν είχα άγνοια κινδύνου, είχα πάρα πολλές άμυνες στην αρχή. Θα ήταν καλύτερο να έχω άγνοια κινδύνου».


Στη συνέχεια, η Σμαράγδα Καρύδη τόνισε για την πορεία του πατέρα της στην υποκριτική: «Το ταλέντο του μπαμπά μου ήταν παραπάνω από την αναγνώριση που έλαβε. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχε τον χαρακτήρα να διεκδικήσει περισσότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει μακριά με μικρότερο ταλέντο κι άλλοι που δεν πήγαν μακριά ενώ ήταν τεράστια ταλέντα γιατί δεν ήταν καλοί μάνατζερ».

