H Ιωάννα Τούνη «καθάρισε την ενέργειά της» στο Μεξικό, δείτε βίντεο

GALA
«Εννοείται έπρεπε να το δοκιμάσω» έγραψε η influencer που, πάντως, δυσκολεύτηκε με τα σκαλιά στις πυραμίδες

Στο Μεξικό για ολιγοήμερες διακοπές βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη.

Η influencer δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να «καθαρίσει την ενέργειά της» από έναν ντόπιο, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.

«Αυτός ο κύριος "καθαρίζει την ενέργεια" με local μίνι τελετή και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Ιωάννα Τούνη.



Το ταξίδι, ωστόσο, είχε και δυσκολίες όταν η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε μια από τις θρυλικές πυραμίδες στο Μεξικό.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο η instagrammer δυσκολεύτηκε αρκετά με τα σκαλοπάτια γράφοντας «πόσο απότομα και κουραστικά είναι τα σκαλοπάτια στις πυραμίδες»

