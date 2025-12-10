Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
H Ιωάννα Τούνη «καθάρισε την ενέργειά της» στο Μεξικό, δείτε βίντεο
H Ιωάννα Τούνη «καθάρισε την ενέργειά της» στο Μεξικό, δείτε βίντεο
«Εννοείται έπρεπε να το δοκιμάσω» έγραψε η influencer που, πάντως, δυσκολεύτηκε με τα σκαλιά στις πυραμίδες
Στο Μεξικό για ολιγοήμερες διακοπές βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη.
Η influencer δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να «καθαρίσει την ενέργειά της» από έναν ντόπιο, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.
«Αυτός ο κύριος "καθαρίζει την ενέργεια" με local μίνι τελετή και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Ιωάννα Τούνη.
Το ταξίδι, ωστόσο, είχε και δυσκολίες όταν η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε μια από τις θρυλικές πυραμίδες στο Μεξικό.
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο η instagrammer δυσκολεύτηκε αρκετά με τα σκαλοπάτια γράφοντας «πόσο απότομα και κουραστικά είναι τα σκαλοπάτια στις πυραμίδες»
Η influencer δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να «καθαρίσει την ενέργειά της» από έναν ντόπιο, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.
«Αυτός ο κύριος "καθαρίζει την ενέργεια" με local μίνι τελετή και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Ιωάννα Τούνη.
Το ταξίδι, ωστόσο, είχε και δυσκολίες όταν η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε μια από τις θρυλικές πυραμίδες στο Μεξικό.
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο η instagrammer δυσκολεύτηκε αρκετά με τα σκαλοπάτια γράφοντας «πόσο απότομα και κουραστικά είναι τα σκαλοπάτια στις πυραμίδες»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα