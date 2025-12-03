Μυρτώ Αλικάκη για τους γιους της: Έχουν τη ζωή τους, αλλά μένουν ακόμα στο σπίτι, πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα
Εγώ έφυγα πολύ νωρίς από το πατρικό μου, σημείωσε η ηθοποιός
Υπέρ της άποψης ότι μόλις ενηλικιώνεται κάποιος πρέπει να φεύγει από το πατρικό του σπίτι και να μετακομίζει σε δικό του τάχθηκε η Μυρτώ Αλικάκη. Η ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, αναφέροντας σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι οι δύο γιοι της, ηλικίας 20 και 23 ετών, μένουν ακόμα μαζί της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, η Μυρτώ Αλικάκη υποστήριξε ότι δεν ενηλικιώνεται ουσιαστικά ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να μένει στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του.
«Έχουν τη ζωή τους. Ζούνε όμως ακόμα στο σπίτι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα γιατί όσο ζεις στο πατρικό και πατρογονικό σου δεν ενηλικιώνεσαι πλήρως. Σίγουρα έχουν ενηλικιωθεί σε πολλά. Εγώ έφυγα πολύ νωρίς. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο γιατί ένας άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να νοικιάσει μόνος του ένα σπίτι», ανέφερε.
Αναφερόμενη στη σχέση της με τα παιδιά της, εξήγησε ότι δεν είχε προστριβές μαζί τους. Παράλληλα, στάθηκε στην αδυναμία που έχουν στον πατέρα τους και πρώην σύζυγό της, Πέτρο Λαγούτη. «Δεν είχα κόντρες με τα παιδιά μου. Από την άλλη για να πω την αλήθεια και στον Πέτρο έχουν αδυναμία. Υπήρξαν πράγματα που ήθελαν να τα συζητήσουν μαζί του και ο Πέτρος είναι καλός πυροσβέστης και τακτοποιεί τα πράγματα. Όλα έχουν κυλήσει πολύ ομαλά και δεν έχω ταλαιπωρηθεί με τα παιδιά», σημείωσε.
