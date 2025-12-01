Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: Το πρώτο πράγμα που μου λέω όταν ξυπνάω είναι «είσαι ακόμα ζωντανός, ελπίζω να είσαι και την υπόλοιπη μέρα»
Έχω επιμείνει πολύ στη ζωή μου και έχω νικήσει, δήλωσε ο ηθοποιός για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του
Τη φράση που αναφέρει κάθε πρωί που ξυπνάει μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, δηλώνοντας πως ξεκινάει τη μέρα του σκεπτόμενος πως «είναι ακόμα ζωντανός» και ότι ελπίζει «να είναι και την υπόλοιπη μέρα».
Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με τον χρόνο, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει την κάθε ημέρα ως ξεχωριστή, χωρίς να θεωρεί τίποτα δεδομένο. Πιο αναλυτικά, είπε: «Το πρώτο πράγμα που λέω στον εαυτό μου όταν ξυπνάω το πρωί είναι “Καλημέρα” και “είσαι ακόμα ζωντανός, ελπίζω να είσαι και την υπόλοιπη μέρα”».
Όσο για την περιπέτεια που πέρασε ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος με την υγεία του, δήλωσε πως με επιμονή κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες: «Ο επιμένων νικά. Έχω επιμείνει πολύ στη ζωή μου και έχω νικήσει. Για να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι, μάλλον τα έχω καταφέρει».
Σε συνέντευξη που είδε παραχωρήσει ο ηθοποιός τον Απρίλιο του 2024 στο «Ενώπιος Ενωπίω», είχε μιλήσει για την περιπέτεια που είχε περάσει με την υγεία του, παραδεχόμενος ότι αφού ξεπέρασε τον κίνδυνο, δεν άλλαξαν πολλά στην κοσμοθεωρία του, ενώ τόνισε ότι χειρουργήθηκε έγκαιρα και πρόλαβε τον καρκίνο.
Όπως είχε πει ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: «Όταν βλέπεις σε ένα χαρτί ότι αυτό που βλέπουμε στην αξονική θέλει περαιτέρω διερεύνηση, σου κόβονται τα πόδια. Επειδή όλη η οικογένειά μου έχει φύγει από καρκίνο, λέω “ήρθε η ώρα μου”. Ευτυχώς αυτό δεν κράτησε πολύ, χειρουργήθηκα έγκαιρα. Το βρήκα πρώιμα, δεν άλλαξε πολύ η κοσμοθεωρία μου. Αφήνω τη ζωή και με πηγαίνει. Η ζωή μου έκρουσε έναν κώδωνα πολύ ισχυρό για μικρό χρονικό διάστημα. Δεν μου έχει αφήσει κανένα κουσούρι. Κάθε έξι μήνες που κάνω εξετάσεις τρέμω τι θα ακούσω αλλά όλα πάνε καλά. Αυτό που νόμιζα ότι είναι η ζωή, αυτό πιστεύω και τώρα. Δεν έκανα πίσω από τις αξίες μου. Οι στόχοι μου είναι οι ίδιοι, τα πιστεύω μου είναι τα ίδια. Δεν άλλαξαν με την ασθένεια».
«Όλη η οικογένειά μου έχει φύγει από καρκίνο και λέω "τώρα ήρθε η ώρα μου"»
