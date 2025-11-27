Πέγκυ Ζήνα: Μετά την εγκυμοσύνη μου, άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα
Πέγκυ Ζήνα: Μετά την εγκυμοσύνη μου, άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα

Γεωργία Κοτζιά
Στις δυσκολίες που έχει βιώσει στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, αναφέρθηκε η Πέγκυ Ζήνα, καθώς και στις αλλαγές που παρατήρησε στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιζαν συνάδελφοι και επαγγελματικοί κύκλοι, μετά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα λεγόμενα «πισώπλατα μαχαιρώματα» στον καλλιτεχνικό χώρο, η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day ότι η ίδια δεν έχει αισθανθεί πως έχει υπάρξει άμεσα αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών, εξηγώντας πως η στάση της ζωής της λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε αντίστοιχες καταστάσεις. «Θέλει δύο για να χορέψεις… τανγκό. Μάλλον δεν θα κατάλαβα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, αν υπήρξαν, γιατί δεν τα κάνω εγώ, οπότε έχω ασπίδα και στο να τα λάβω», απάντησε χαρακτηριστικά. 

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε μια περίοδο σκέψεων και αναθεώρησης που συνέπεσε με την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας ότι είχε περάσει από το μυαλό της το ενδεχόμενο να κάνει μια προσωρινή παύση από το τραγούδι, ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια που άκουσε σχετικά με την εμφάνιση και τη στάση ζωής της.

«Υπήρξε η σκέψη να κάνω μία μικρή παύση στο τραγούδι και συνέπεσε με την εγκυμοσύνη μου. Ειδικά για μια γυναίκα δεν είναι τίποτα το ίδιο μετά, άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα. Ήθελα να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά αλλά λέω "αυτό δεν είναι που σε κάνει αγαπητή στον κόσμο και παρέα τους;"», παραδέχτηκε η Πέγκυ Ζήνα.



