Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας - «Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε»
GALA
Μιχάλης Χατζηγιάννης Συναυλία πρόβλημα υγείας

Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας - «Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε»

Χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως, εξήγησε ο τραγουδιστής μέσα από μια ανάρτηση

Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας - «Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας ανάγκασε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι λόγω υποτροπής δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια σειρά από συναυλίες και εξήγησε ότι θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επέμβαση οφθαλμολογικής φύσης. Ωστόσο, μόλις αναρρώσει και πάρει από τους ιατρούς που τον παρακολουθούν  το «πράσινο φως» θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή. 

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν μου κλείνει το μάτι. Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την κατανόηση: «Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή δριμύτερος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση».

Δείτε την ανάρτηση


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης