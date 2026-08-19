Δυστύχημα με τουλάχιστον 21 νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Παρανά της Βραζιλίας, δείτε βίντεο

«Μια συναρπαστική αγωνιστική εμπειρία έρχεται» - Το teaser της Allwyn που έχει αναστατώσει το ελληνικό κοινό
Η Allwyn, official partner της McLaren Mastercard F1 Team και της Formula 1, ανεβάζει ταχύτητες και εκτοξεύει την αδρεναλίνη
Um acidente na BR-373 deixou mais de 20 mortos e quatro feridos na madrugada desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada pela concessionária que administra a rodovia. De acordo com informações preliminares, uma carreta e um micro-ônibus teriam colidido de frente.— GloboNews (@GloboNews) August 19, 2026
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