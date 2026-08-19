Δυστύχημα με τουλάχιστον 21 νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Παρανά της Βραζιλίας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Δυστυχήματα Μετωπική σύγκρουση θανατηφόρο τροχαίο

Δυστύχημα με τουλάχιστον 21 νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Παρανά της Βραζιλίας, δείτε βίντεο

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης Πόντα Γκρόσα

Δυστύχημα με τουλάχιστον 21 νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Παρανά της Βραζιλίας, δείτε βίντεο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη 19/8 στον ομοσπονδιακό αυτοκινητόδρομο BR-373, στο ύψος του χιλιομέτρου 210, στην περιοχή Ιμπιτούβα, στην περιφέρεια Κάμπος Ζεράις της πολιτείας Παρανά, στη νότια Βραζιλία, μετά από μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και φορτηγό με ρυμουλκούμενο.

Batida entre ônibus e carreta deixa 21 mortos no Paraná | #NewsPrimeiraEdição


Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου Via Araucária, 20 επιβάτες του λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ ο οδηγός του φορτηγού δεν κατάφερε τελικά να επιβιώσει από τα τραύματά του, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε τουλάχιστον 21 νεκρούς.

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