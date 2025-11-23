Ηλιάνα Μαυρομάτη για το διαζύγιο των γονιών της: Ήμουν πέντε ετών, ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος
Φοβήθηκα ότι θα χάσω έναν από τους δύο, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Τη στιγμή που οι γονείς της ανακοίνωσαν σε εκείνη ότι θα πάρουν διαζύγιο θυμήθηκε η Ηλιάνα Μαυρομάτη. Η ηθοποιός ήταν τότε μόλις πέντε ετών και, όπως είπε, ταρακουνήθηκε ο κόσμος της, αφού την κυρίευσε ο φόβος ότι θα χάσει κάποιον από τους δύο. Από την πλευρά τους, ο πατέρας της και η μητέρας της βίωσαν δύσκολα τη διάλυση του γάμου τους, κάτι που είχε επηρεάσει και την ίδια.
Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου: «Οι γονείς μου, μου ανακοίνωσαν όταν ήμουν πέντε ετών ότι θα πάρουν διαζύγιο. Ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος, φοβήθηκα ότι θα χάσω έναν από τους δύο. Οι γονείς μου δεν βίωσαν εύκολα τη διαδικασία του διαζυγίου τους και αυτό είχε αντίκτυπο σε μένα».
Επίσης, τόνισε ότι τόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της είχαν υψηλές προσδοκίες από εκείνη, κάτι που ένιωθε ως βάρος: «Οι γονείς μου είχαν πάντα μεγάλες προσδοκίες από μένα, θεωρούσαν ότι μπορώ να κάνω καλά πολλά πράγματα. Για εμένα όμως ήταν βάρος να πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια ότι όλα όσα πίστευαν, ισχύουν».
Στην ίδια συνέντευξη, η Ηλιάνα Μαυρομάτη εξήγησε ότι ακολούθησε την υποκριτική επηρεασμένη από τους γονείς της. «Πήρα το μικρόβιο της ηθοποιίας από τους γονείς μου, το αρνητικό του επαγγέλματος είναι ότι δεν υπάρχει διασφάλιση για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
