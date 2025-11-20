Γκλεν Κλόουζ για τη συνεργασία με την Κιμ Καρντάσιαν στο «All’s Fair»: Με εξέπληξε η σοβαρότητα που δούλευε
Θετικά ξάφνιασε την Γκλεν Κλόουζ η Κιμ Καρντάσιαν με την επαγγελματική της συνέπεια στα γυρίσματα της σειράς «All’s Fair», παρά τις σκληρές κριτικές που έχει δεχτεί η παραγωγή. Όπως είπε η ηθοποιός, η τηλεπερσόνα πήρε τη δουλειά της στα σοβαρά, αφού δεν πήγε ποτέ στο σετ γυρισμάτων απροετοίμαστη και πάντα ήξερε τα λόγια της.
«Με εξέπληξε η σοβαρότητα με την οποία δούλευε», είπε χαρακτηριστικά η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός. «Ήξερε πάντα τα λόγια της, δεν άργησε ποτέ, ήταν πάντα προετοιμασμένη. Δεν είχε την αυταπάτη ότι είναι μεγάλη ηθοποιός, αλλά ήταν αρκετά έξυπνη ώστε να έχει γύρω της ανθρώπους, από τους οποίους μπορούσε να μάθει», πρόσθεσε.
Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε «τρομοκρατηθεί» δουλεύοντας υπό τις οδηγίες του Ράιαν Μέρφι, του δημιουργού του «American Horror Story», στο οποίο είχε εμφανιστεί και η Κιμ Καρντάσιαν. «Δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ σε σειρά ή ταινία του Ράιαν. Δεν καταλάβαινα τον τόνο για καιρό. Το βρήκα δύσκολο», είπε.
Παρά τις αρνητικές κριτικές, η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίστηκε ανοιχτά το «All’s Fair». «Ήταν δύσκολος τρόπος να ξεκινήσει η σειρά. Έχω δει και τα εννέα επεισόδια και θεωρώ ότι τελικά συνθέτουν κάτι ολοκληρωμένο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «οι Καρντάσιαν θα το έλεγαν και οι ίδιες "δεν αρέσουν σε όλους". Έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα».
What ‘surprised’ Glenn Close about working with Kim Kardashian on critically panned ‘All’s Fair’ https://t.co/UYupJxUakI pic.twitter.com/amY0l6qo9b— Page Six (@PageSix) November 20, 2025
