Λουκία Παπαδάκη: Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου
Καταπληκτικά πράγματα δεν είχαν απήχηση και κολοσσιαίες μνημειώδεις αηδίες κρεμόντουσαν από τις οθόνες και εξακολουθούν να το κάνουν, πρόσθεσε
Σχετικά με την κατάσταση της τηλεόρασης σήμερα τοποθετήθηκε η Λουκία Παπαδάκη, από την απαξίωση των τηλεθεάσεων μέχρι τις «μνημειώδεις αηδίες» που, όπως είπε, συνεχίζουν να επιβιώνουν στη μικρή οθόνη.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, δήλωσε αρχικά για τα νούμερα τηλεθέασης: «Δεν έχω μπει στη διαδικασία να παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Καταπληκτικά πράγματα δεν είχαν απήχηση και κολοσσιαίες μνημειώδεις αηδίες κρεμόντουσαν από τις οθόνες και εξακολουθούν να το κάνουν. Δεν έχω καταπιεστεί από την πολιτική ορθότητα».
Τέλος, μίλησε για την κριτική που έχει ασκηθεί στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τονίζοντας πως κανείς δεν γνωρίζει τις πραγματικές αιτίες πίσω από μια επαγγελματική απόφαση. «Ουδείς δικαιούται να τολμά να επικρίνει την επιλογή κάποιου χωρίς να ξέρει τους λόγους», είπε.
Η ηθοποιός, που αυτή την περίοδο συμμετέχει στη σειρά της ΕΡΤ1 «Ηλέκτρα», αναφέρθηκε και στην εμπειρία της στη «Λάμψη». «Όταν ξεκίνησα τη "Λάμψη" ήμουν τεσσάρων ετών στη δουλειά. Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου», σχολίασε.
Τέλος, μίλησε για την κριτική που έχει ασκηθεί στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τονίζοντας πως κανείς δεν γνωρίζει τις πραγματικές αιτίες πίσω από μια επαγγελματική απόφαση. «Ουδείς δικαιούται να τολμά να επικρίνει την επιλογή κάποιου χωρίς να ξέρει τους λόγους», είπε.
