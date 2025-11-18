Κόνι Μεταξά για Λευτέρη Πανταζή: Δεν με πιέζει για το πότε θα δει εγγονάκι
Κόνι Μεταξά για Λευτέρη Πανταζή: Δεν με πιέζει για το πότε θα δει εγγονάκι
Με ξέρει καλύτερα από αυτό, επισήμανε η τραγουδίστρια
Δηλώσεις από κοινού έκαναν ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά, με την τραγουδίστρια να διευκρινίζει ότι δεν δέχεται πιέσεις από τον πατέρα της σχετικά με την απόκτηση παιδιού. Όπως ανέφερε, την ξέρει πολύ καλά και τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν.
«Ο πατέρας μου δεν με πιέζει για το πότε θα δει εγγονάκι. Με ξέρει καλύτερα από αυτό. Γνωρίζουμε τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας και τους μιλάμε ανάλογα με τον χαρακτήρα τους», είπε η Κόνι Μεταξά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, η Κόνι Μεταξά ανέφερε ότι είναι σημαντικό να έχει βρει ο ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης ένα τραγούδι που να του ταιριάζει για να βρεθεί στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού. Το ζητούμενο, πρόσθεσε, δεν είναι να κερδίσει δημοσιότητα μέσα από τη συμμετοχή του. «Το θέμα είναι να βρεις ένα τραγούδι που θα σου ταιριάζει, θα σου αρέσει και να μπορείς να το υποστηρίξεις. Όχι απλά να πας Eurovision για να γίνεις διάσημος. Δεν το προσπάθησα φέτος, εγώ δεν γράφω τραγούδια», σχολίασε.
Από τη μεριά του, ο Λευτέρης Πανταζής είπε σχετικά με την επαγγελματική πορεία της κόρης του: «Η Κόνι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, και σόου και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο κάνει πολύ καλό λαϊκό-ποπ πρόγραμμα. Δεν δείχνει να ακούει τις συμβουλές μου, αλλά στο τέλος τις κάνει έργο κι είμαι ευχαριστημένος».
