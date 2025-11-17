O Yungblud ανακοίνωσε πως σταματά την περιοδεία του λόγω προβλημάτων υγείας: «Αυτή τη φορά πρέπει να το πάρω στα σοβαρά»
Κάποιες εξετάσεις που έκανε έδειξαν ανησυχητικά σημάδια
Nα σταματήσει την περιοδεία του για το 2025 αναγκάστηκε ο Yungblud, καθώς οι γιατροί του συνέστησαν να ακυρώσει όλα τα επόμενα live μετά από ανησυχητικά ευρήματα σε εξετάσεις αίματος και φωνητικών χορδών. Ο Βρετανός καλλιτέχνης ανακοίνωσε την ξαφνική διακοπή μέσα από τα Instagram stories του, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του πως τα αποτελέσματα κάποιων προληπτικών εξετάσεων «του δημιούργησαν ανησυχία» και ότι οι γιατροί του ζήτησαν να σταματήσει άμεσα κάθε δραστηριότητα.
Χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Yungblud ξεκαθάρισε πως η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή ώστε να μην του επιτρέπεται να συνεχίσει την περιοδεία. «Λυπάμαι που το κάνω αυτό», έγραψε, ανακοινώνοντας ότι οι επόμενες συναυλίες του σε Φιλαδέλφεια, Κλίβελαντ, Ουάσιγκτον, Πόλη του Μεξικού και σε όλη τη Λατινική Αμερική ακυρώνονται. Όπως σημείωσε, οι επιστροφές χρημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ μοιράστηκε και σύνδεσμο όπου οι φαν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για ένα ειδικό δώρο-ευχαριστήριο.
Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως συνηθίζει να πιέζει τον εαυτό του πέρα από τα όριά του, όμως αυτήν τη φορά οι γιατροί τον προειδοποίησαν πως τυχόν συνέχιση της περιοδείας θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Παρότι δεν αποκάλυψε την ακριβή φύση του προβλήματος, τόνισε ότι δεν πρόκειται για τέλος, αλλά για μια αναγκαστική παύση.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής έγραψε: «Αυτή η χρονιά ήταν πραγματικά απίστευτη και νιώθω τόσο τυχερός και τιμημένος για όλα όσα έχουν συμβεί. Αυτή την εβδομάδα, όταν γύρισα σπίτι από τον δρόμο και πήγα να κάνω κάποιες εξετάσεις (όπως κάνω συνήθως), οι εξετάσεις της φωνής και του αίματός μου έδειξαν κάποιες ανησυχητικές ενδείξεις. Ο γιατρός μου μου έδωσε εντολή να κάνω ένα διάλειμμα από τις περιοδείες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι στη φύση μου να τρέχω και να ξανατρέχω μέχρι να καταρρεύσω, χωρίς να δίνω δεκάρα για τίποτα πέρα από τη μουσική και εσάς, αλλά αυτή τη φορά μου είπαν ότι πρέπει να το πάρω στα σοβαρά και δεν μπορώ να κάνω βλακείες. Λυπάμαι τόσο πολύ που το κάνω αυτό. Αλλά, με μεγάλη απροθυμία, πρέπει να ακυρώσω όλες τις εμφανίσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό αφορά τη Φιλαδέλφεια, το Κλίβελαντ, την Ουάσινγκτον, το Μεξικό Σίτι και όλη τη Λατινική Αμερική, η καρδιά μου είναι κομμάτια».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν θέλω να προκαλέσω καμία μόνιμη ζημιά στον εαυτό μου, είμαστε σε ένα ταξίδι που θέλω να κρατήσει για πάντα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς θα απογοητευτείτε. Θέλω μόνο να ξέρετε ότι αυτό είναι τόσο δύσκολο για μένα, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα σας το ξεπληρώσω. Όλα τα εισιτήρια για τις ΗΠΑ θα επιστραφούν. Αν εγγραφείτε με μια διεύθυνση στον σύνδεσμο, θα σας στείλω ένα δώρο. Δεν θεωρώ ποτέ δεδομένη την αγάπη, τη στήριξη ή την ενέργεια κανενός. Ξέρετε πως είστε τα πάντα για μένα. Αλλά χρειάζομαι αυτόν τον χρόνο. ΗΠΑ, θα σας δω του χρόνου. Μεξικό και Λατινική Αμερική, ήδη οργανώνουμε δικές μου συναυλίες εκεί για του χρόνου, πιο οικονομικές επίσης. Θα είναι απίστευτο. Ανυπομονώ».
