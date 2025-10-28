Ο Στιβ Μάρτιν συμμετέχει στη νέα εκδοχή του «My Only Angel» του Yungblud και των Aerosmith
Ο ηθοποιός και μουσικός πρόσθεσε το χαρακτηριστικό του μπάντζο στην ηχογράφηση
Στη νέα εκδοχή του «My Only Angel» του Yungblud και των Aerosmith συμμετείχε ο Στιβ Μάρτιν με το χαρακτηριστικό μπάντζο του.
Ο αρχηγός των Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ, και ο κιθαρίστας Τζο Πέρι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Yungblud στη σκηνή των MTV VMA 2025, αποτίοντας φόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν. Αργότερα, επιβεβαίωσαν τη συνεργασία τους σε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «One More Time». Το πρώτο τραγούδι του, «My Only Angel», κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, αποτελώντας την πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία των Aerosmith έπειτα από δώδεκα χρόνια.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Yungblud και οι Aerosmith παρουσίασαν τη «Desert Road Version» του τραγουδιού, μια πιο λιτή εκδοχή, με συμμετοχή – έκπληξη του καταξιωμένου ηθοποιού Στιβ Μάρτιν.
Ο Μάρτιν, γνωστός για τις ταινίες «Planes, Trains And Automobiles», «Cheaper By The Dozen» και «Father Of The Bride», αλλά και τη σειρά «Only Murders In The Building», είναι επίσης βραβευμένος μουσικός με πολλά Grammy και πρόσθεσε το χαρακτηριστικό του μπάντζο στην ηχογράφηση.
Η αρχική εκδοχή του «My Only Angel» έκανε το ντεμπούτο της στις 19 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας αμέσως στην κορυφή του chart Hot Hard Rock Songs του Billboard, όπου παρέμεινε στο Top 10 για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.
