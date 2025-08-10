Yungblud για Όζι Όσμπορν: Σήμαινε τα πάντα για μένα, με υποστήριζε μέχρι το τέλος

Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν το 2022, με τον frontman των Black Sabbath να αναδεικνύει τον 28χρονο τραγουδιστή ως έναν από τους συνεχιστές της ροκ μουσικής