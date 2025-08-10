Yungblud για Όζι Όσμπορν: Σήμαινε τα πάντα για μένα, με υποστήριζε μέχρι το τέλος
Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν το 2022, με τον frontman των Black Sabbath να αναδεικνύει τον 28χρονο τραγουδιστή ως έναν από τους συνεχιστές της ροκ μουσικής
Για τον Όζι Όσμπορν μίλησε ο Yungblud, δηλώνοντας πως ο θρύλος της heavy metal, που έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια τον περασμένο Ιούλιο, σήμαινε τα πάντα για εκείνον. Ο 28χρονος τραγουδιστής γνώρισε τον εμβληματικό frontman των Black Sabbath το 2022 και είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση μαζί του. Ο Όσμπορν τον είχε αναδείξει μάλιστα ως έναν από τους συνεχιστές της ροκ σκηνής.
Μιλώντας στους Times, ο Yungblud περιέγραψε πόσο τον συγκλόνισε η είδηση του θανάτου του Όσμπορν, την οποία έμαθε, ενώ βρισκόταν απομονωμένος σε νησί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηχογραφώντας νέα κομμάτια.
«Είπα σε έναν φίλο ότι πίστευα πως ο Όζι είχε ακόμη πέντε άλμπουμ μέσα του. Και μετά έκανε το σόου και μετά πέθανε. Είναι τόσο συγκλονιστικό», είπε και πρόσθεσε: «Τον αγαπούσα και μέχρι το τέλος με υποστήριζε. Συγκινούμαι, γιατί τον αγαπούσα από τότε που ήμουν δύο χρονών. Μου έμαθε να πιστεύω στον εαυτό μου και θα πάρω το πνεύμα του μαζί μου, για να ξέρει ο κόσμος ποιος ήταν ο Όζι Όσμπορν – σήμαινε τα πάντα για μένα».
Πριν από μερικές μέρες, ο Yungblud μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία του σταυρού που του είχε χαρίσει ο Όζι Όσμπορν το 2022, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «The Funeral».
Ο τραγουδιστής με τη σειρά του είχε ανταποδώσει, προσφέροντάς του έναν χειροποίητο σταυρό πριν από την τελευταία συναυλία των Black Sabbath στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ. «Καληνύχτα Όζι. Το φως σου θα λάμπει για πάντα. Σ’ αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση που είχε κάνει
Yungblud tearfully reveals the late Ozzy Osbourne 'meant everything to him' and admits the Black Sabbath star's death has been 'overwhelming' https://t.co/h3ZatmvC4v— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 10, 2025
