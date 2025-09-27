Lady Gaga σε Μάικλ Πολάνσκι για τα γενέθλιά του: Είμαι τόσο περήφανη για σένα κάθε μέρα
Lady Gaga σε Μάικλ Πολάνσκι για τα γενέθλιά του: Είμαι τόσο περήφανη για σένα κάθε μέρα
Η ποπ σταρ έκανε μια ανάρτηση για να ευχηθεί στον αγαπημένο της για τα 42α γενέθλιά του
Τις ευχές της έστειλε η Lady Gaga στον Μάικλ Πολάνσκι για τα γενέθλιά του. Η διάσημη ποπ σταρ έκανε μια ανάρτηση στα social media για τον αγαπημένο της, που έκλεισε τα 42 και μέσω αυτής, του εξέφρασε την αγάπη της. Η 38χρονη ποπ σταρ είναι ζευγάρι με τον επιχειρηματία από το 2019 και οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του περασμένου έτους.
Σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια ανέβασε τρία στιγμιότυπα για τα γενέθλια του αγαπημένου της. Στην πρώτη φωτογραφία οι δυο τους φαίνεται να δίνουν ένα φιλί, ενώ στη δεύτερη εμφανίζονται μπροστά από ένα μπαρ στο δάσος. Τέλος, σε ένα τρίτο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια δείχνει την τούρτα γενεθλίων του αγαπημένου της.
Στη λεζάντα που συνοδεύει ατην ανάρτησή της, η Lady Gaga έγραψε: «Χρόνια πολλά στον γλυκό μου. Ελπίζω 42 να είναι η καλύτερη χρονιά σου, έχεις κάνει τόσα πολλά στα 42 σου χρόνια είμαι τόσο περήφανη για σένα κάθε μέρα και τόσο ευγνώμων για αυτή τη μέρα που ήρθες στον κόσμο, ήταν η πιο ξεχωριστή μέρα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου μέρα του χρόνου! Μια σχεδόν βροχερή μέρα, ένας μεγάλος περίπατος, με φόντο ένα γλυκό χαμόγελο γενεθλίων και πολύ γέλιο και κέικ με σάλτσα σοκολάτας. Ακόμα και αυτή η κατσίκα ξέρει πόσο χαρούμενη μέρα είναι τα γενέθλιά σου για μένα».
Δείτε τη δημοσίευση
Σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια ανέβασε τρία στιγμιότυπα για τα γενέθλια του αγαπημένου της. Στην πρώτη φωτογραφία οι δυο τους φαίνεται να δίνουν ένα φιλί, ενώ στη δεύτερη εμφανίζονται μπροστά από ένα μπαρ στο δάσος. Τέλος, σε ένα τρίτο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια δείχνει την τούρτα γενεθλίων του αγαπημένου της.
Στη λεζάντα που συνοδεύει ατην ανάρτησή της, η Lady Gaga έγραψε: «Χρόνια πολλά στον γλυκό μου. Ελπίζω 42 να είναι η καλύτερη χρονιά σου, έχεις κάνει τόσα πολλά στα 42 σου χρόνια είμαι τόσο περήφανη για σένα κάθε μέρα και τόσο ευγνώμων για αυτή τη μέρα που ήρθες στον κόσμο, ήταν η πιο ξεχωριστή μέρα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου μέρα του χρόνου! Μια σχεδόν βροχερή μέρα, ένας μεγάλος περίπατος, με φόντο ένα γλυκό χαμόγελο γενεθλίων και πολύ γέλιο και κέικ με σάλτσα σοκολάτας. Ακόμα και αυτή η κατσίκα ξέρει πόσο χαρούμενη μέρα είναι τα γενέθλιά σου για μένα».
Δείτε τη δημοσίευση
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα