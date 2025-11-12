Άντζελα Δημητρίου: Η εκκεντρική εμφάνισή της σε επίδειξη μόδας - Δείτε βίντεο
Άντζελα Δημητρίου εμφάνιση

Άντζελα Δημητρίου: Η εκκεντρική εμφάνισή της σε επίδειξη μόδας - Δείτε βίντεο

Μου αρέσει να ντύνομαι πάντα ωραία και κομψά, σχολίασε η τραγουδίστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Μια εκκεντρική εμφάνιση πραγματοποίησε η Άντζελα Δημητρίου σε επίδειξη μόδας, που έδωσε το «παρών».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου φωτογραφίες από το look της στα social media, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους: το μίνι μαύρο φόρεμα με κουκούλα που έβαλε, το οποίο συνδύασε με ένα πράσινο πλατό και ιδιαίτερα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Σε δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε για την εμφάνισή της: «Το look μου εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδόρος, ο ένας και μοναδικός. Πάντα επιλέγω να έχω τολμηρά look. Σήμερα μου πήρε αρκετή ώρα για να ετοιμαστώ. Πάντα προσέχω το ντύσιμό μου. Μου αρέσει να ντύνομαι πάντα ωραία και κομψά».

Ιωάννα Μαρίνου
