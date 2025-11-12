Άντζελα Δημητρίου: Η εκκεντρική εμφάνισή της σε επίδειξη μόδας - Δείτε βίντεο
Άντζελα Δημητρίου: Η εκκεντρική εμφάνισή της σε επίδειξη μόδας - Δείτε βίντεο
Μου αρέσει να ντύνομαι πάντα ωραία και κομψά, σχολίασε η τραγουδίστρια
Μια εκκεντρική εμφάνιση πραγματοποίησε η Άντζελα Δημητρίου σε επίδειξη μόδας, που έδωσε το «παρών».
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου φωτογραφίες από το look της στα social media, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους: το μίνι μαύρο φόρεμα με κουκούλα που έβαλε, το οποίο συνδύασε με ένα πράσινο πλατό και ιδιαίτερα μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε για την εμφάνισή της: «Το look μου εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδόρος, ο ένας και μοναδικός. Πάντα επιλέγω να έχω τολμηρά look. Σήμερα μου πήρε αρκετή ώρα για να ετοιμαστώ. Πάντα προσέχω το ντύσιμό μου. Μου αρέσει να ντύνομαι πάντα ωραία και κομψά».
