Η Ροσαλία αποκάλυψε πως κάνει αποχή από τον έρωτα - «Έχω να κάνω σεξ 30 μέρες»
Η ίδια αποκάλυψε ότι τον τελευταίο μήνα δεν είναι ενεργή στο ερωτικό κομμάτι
Με αφορμή το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Lux», η Ροσαλία έδωσε συνέντευξη και δεν δίστασε να αναφερθεί στην ερωτική της ζωή, εξηγώντας πως τον τελευταίο καιρό απέχει από το σεξ.
Καλεσμένη στην εκπομπή La Revuelta του RTVE, η Καταλανή τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τη ζωή της, ενώ η συζήτηση πήγε και σε πιο προσωπικά θέματα, όπως είναι το σεξ με την ίδια να αποκαλύπτει ότι τον τελευταίο μήνα δεν είναι ενεργή στο ερωτικό κομμάτι.
«Η λίμπιντό μου έρχεται σε φάσεις. Αυτή τη στιγμή είμαι σε φάση αγ@μ@@ς. Όταν έχω πολλή δουλειά και άγχος, για οποιονδήποτε λόγο, η λίμπιντό μου μειώνεται σημαντικά. Με επηρεάζει να εργάζομαι σε έντονους ρυθμούς», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο άλμπουμ της, το οποίο περιέχει πολλές αναφορές στην ερωτική της ζωή, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και υπονοούμενα. Πολλοί μάλιστα, θεώρησαν ότι κάποια από τα κομμάτια της απευθύνονται στον πρώην σύντροφό της, Ρο Αλεχάντρο.
Για παράδειγμα, ένας στίχος λέει: «Η τοπική απογοήτευση, εθνικός καρδιοκατακτητής, ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου».
Η τραγουδίστρια σχολίασε για τους εν λόγω στίχους: «Δεν υπάρχει ένα μόνο μαργαριτάρι. Γενικά, γνωρίζουμε πολλούς στη ζωή μας».
