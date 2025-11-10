KISS: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του κιθαρίστα του συγκροτήματος, Έις Φρέιλι
KISS: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του κιθαρίστα του συγκροτήματος, Έις Φρέιλι

Ο Φρέιλι έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο σε ηλικία 74 ετών

Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του κιθαρίστα των KISS, Έις Φρέιλι, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που εξασφάλισε το TMZ, ο Φρέιλι υπέστη κάταγμα στο πίσω μέρος του κρανίου, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, καθώς και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο 74χρονος μουσικός τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη μετά από σοβαρή πτώση σε στούντιο που προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία. Σύμφωνα με την έκθεση, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την παροχέτευση του υποσκληριδίου αιματώματος, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Φρέιλι ήταν ιδρυτικό μέλος των KISS, μαζί με τους Τζιν Σίμονς, Πολ Στάνλεϊ και Πίτερ Κρις. Έπαιξε κιθάρα με το συγκρότημα από το 1973 έως το 1982, αλλά αποχώρησε λόγω κατάχρησης ουσιών και διαφορών σε δημιουργικό επίπεδο.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο μουσικός είχε μιλήσει για το comeback του μετά από σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Νιου Τζέρσεϊ The Aquarian είχε πει: «Μόλις μίλησα με μια μέντιουμ. Μου λέει, “Έις, θα ζήσεις μέχρι τα εκατό.” Κι εγώ είπα, “Κανένα πρόβλημα!”».

