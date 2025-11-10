Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ εξηγεί γιατί δεν δίνει συμβουλές στα παιδιά του που ασχολούνται με την υποκριτική: Είναι πολύ επικίνδυνο, λέει

Στέλαν Σκάρσγκαρντ , δηλώνοντας πως η τακτική αυτή είναι πολύ επικίνδυνη.

Τον λόγο που αποφεύγει να δίνει συμβουλές στα παιδιά του, μερικά εκ των οποίων ακολουθούν τα βήματά του στην υποκριτική, εξήγησε οΟ καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό «People» για την οικογένειά του και εξήγησε γιατί προτιμά να μην δίνει συμβουλές στα παιδιά του. «Δεν τους έχω δώσει καμία συμβουλή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο», δήλωσε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Sentimental Value» στο Λος Άντζελες.«Αν ακούσουν τις συμβουλές μου και έχουν επιτυχία, τότε θα είναι εξαιτίας μου. Αν ακούσουν τις συμβουλές μου και δεν τα καταφέρουν, θα είναι δικό μου το λάθος. Οπότε είναι μια κατάσταση όπου χάνεις και στις δύο περιπτώσεις», πρόσθεσε ο ηθοποιός.Ο Σκάρσγκαρντ απέκτησε έξι παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Μάι Σκάρσγκαρντ. Μετά το διαζύγιό τους το 2007, παντρεύτηκε τη Μέγκαν Έβερετ Σκάρσγκαρντ, με την οποία έχει δύο γιους.Τέσσερα από τα οκτώ παιδιά του τον έχουν ήδη κάνει παππού, ρόλο που, όπως λέει, απολαμβάνει ιδιαίτερα. «Μου αρέσει να παρατηρώ τους χαρακτήρες τους και να βλέπω πόσο διαφορετικοί είναι. Ακόμα κι αν έχουν τα ίδια γονίδια, είναι εκπληκτικό το πόσο διαφορετικά άτομα γίνονται. Και τα οκτώ παιδιά μου είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία, αλλά όλα έχουν τη δική τους προσωπικότητα», ανέφερε.