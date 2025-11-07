Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ο Τομ Φορντ περιέγραψε τη στιγμή που διαπίστωσε τον θάνατο του συζύγου του: «Είναι η πιο ισχυρή ανάμνηση που έχω»
Ο Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ πέθανε σε ηλικία 73 ετών το 2021 στο σπίτι του ζευγαριού στο Λος Άντζελες
Τη στιγμή που διαπίστωσε ότι ο σύζυγός του, Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ, είχε φύγει από τη ζωή περιέγραψε για πρώτη φορά ο Τομ Φορντ. Ο 64χρονος σχεδιαστής μόδας και ο αρθρογράφος των Vogue και Vanity Fair πορεύτηκαν ως ζευγάρι επί 35 χρόνια, μέχρι τον θάνατο του Μπάκλεϊ που πέθανε το 2021 σε ηλικία 73 ετών. Οι δύο άντρες γνωρίστηκαν το 1986 σε επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη. Γρήγορα έγιναν ζευγάρι και τελικά παντρεύτηκαν το 2014, ενώ απέκτησαν έναν γιο, τον Τζακ, μέσω παρένθετης μητέρας.
Αποκαλύπτοντας ότι η ανάμνηση εκείνης της νύχτας τον στοιχειώνει μέχρι σήμερα, ο Τομ Φορντ είπε στο podcast «This Life of Mine with James Corden»: «Είναι χαραγμένη τόσο καθαρά στο μυαλό μου. Πέθανε πολύ ξαφνικά και απροσδόκητα. Βλέπαμε τηλεόραση, βγήκε από το δωμάτιο, ανέβηκε επάνω, κατέρρευσε και μπήκα στο μπάνιο».
Αρχικά, νόμιζε ότι ο σύζυγός του είχε λιποθυμήσει λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. «Εκείνη την περίοδο είχε λιποθυμήσει αρκετές φορές, γιατί ήταν άρρωστος για πολύ καιρό. Κι άκουσα τον γδούπο και σκέφτηκα “Θεέ μου, λιποθύμησε πάλι. Τι θα χρειαστεί να κάνουμε;”. Ανέβηκα πάνω και τα μάτια του ήταν ανοιχτά, με μια έκφραση στο πρόσωπό του, απολύτως παγωμένη. Στην αρχή σκέφτηκα: “Εντάξει, αυτό είναι κάποιο διαφορετικό. Μήπως έπαθε εγκεφαλικό…;”. Και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν νεκρός. Προσπάθησα να τον επαναφέρω και δεν θέλω να γίνω υπερβολικά περιγραφικός, αλλά δεν τα κατάφερα», θυμήθηκε.
Ο θρύλος της μόδας, που έγινε παγκοσμίως γνωστός, μεταμορφώνοντας τον οίκο Gucci τη δεκαετία του 1990, προτού δημιουργήσει το δικό του brand, εκμυστηρεύτηκε ότι όσα βίωσε εκείνο το βράδυ είναι ακόμα χαραγμένα στο μυαλό του.
«Δεν περνάει μέρα που να μη βλέπω το πρόσωπό του σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, τόσο καθαρά. Το βλέπω ακόμη περισσότερο όταν βρίσκομαι στο Λος Άντζελες, ζώντας στο ίδιο σπίτι όπου συνέβη, περπατώντας στο ίδιο μπάνιο όπου συνέβη. Βλέποντας το σημείο δίπλα στο κρεβάτι, όπου βρισκόταν όταν συνέβη — κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που άφησα το Λος Άντζελες και μετακόμισα», μοιράστηκε. «Είναι η πιο ισχυρή ανάμνηση που ίσως με τον καιρό ξεθωριάσει λίγο, αλλά ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα που έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου», εξομολογήθηκε.
Μετά τον θάνατο του άντρα του, ο γιος του δίνει νόημα στη ζωή του. Πιο αναλυτικά, μοιράστηκε: «Αν δεν είχα τον Τζακ, πραγματικά δεν ξέρω για ποιον λόγο θα ζούσα τώρα. Αν έφευγα τώρα, είχα μια σπουδαία πορεία. Έκανα τόσα πολλά, είχα μια υπέροχη ζωή, στάθηκα απίστευτα τυχερός, ήμουν υγιής, ήμουν ερωτευμένος με κάποιον, είχα ανθρώπους στη ζωή μου που αγάπησα. Μπόρεσα να είμαι δημιουργικός. Άρα αν δεν είχα τον Τζακ, δεν ξέρω αν θα ένιωθα καν την ανάγκη να ζω. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει καλύτερα. Το μόνο που θα μπορούσα να ελπίζω είναι ότι τα πράγματα ίσως να έμεναν στο επίπεδο που είχαν ήδη φτάσει. Αλλά είχα αρκετά. Ήταν υπέροχα. Όμως επειδή έχω τον Τζακ, έχω κάτι νέο, κάτι για το οποίο αξίζει να ζω. Έχω κάτι να προσδοκώ. Κάποιον στον οποίο, ελπίζω, θα μεταδώσω πολλά από όσα έμαθα στη ζωή μου· και έτσι ζω για τον Τζακ. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς αισθάνονται έτσι — ελπίζω — για τα παιδιά τους. Μου δίνει τόση χαρά και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μου δίνει χαρά — και απογοήτευση — γιατί είναι μια περιπέτεια, και έτσι ο Τζακ είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου».
Μετά τον θάνατο του άντρα του, ο γιος του δίνει νόημα στη ζωή του. Πιο αναλυτικά, μοιράστηκε: «Αν δεν είχα τον Τζακ, πραγματικά δεν ξέρω για ποιον λόγο θα ζούσα τώρα. Αν έφευγα τώρα, είχα μια σπουδαία πορεία. Έκανα τόσα πολλά, είχα μια υπέροχη ζωή, στάθηκα απίστευτα τυχερός, ήμουν υγιής, ήμουν ερωτευμένος με κάποιον, είχα ανθρώπους στη ζωή μου που αγάπησα. Μπόρεσα να είμαι δημιουργικός. Άρα αν δεν είχα τον Τζακ, δεν ξέρω αν θα ένιωθα καν την ανάγκη να ζω. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει καλύτερα. Το μόνο που θα μπορούσα να ελπίζω είναι ότι τα πράγματα ίσως να έμεναν στο επίπεδο που είχαν ήδη φτάσει. Αλλά είχα αρκετά. Ήταν υπέροχα. Όμως επειδή έχω τον Τζακ, έχω κάτι νέο, κάτι για το οποίο αξίζει να ζω. Έχω κάτι να προσδοκώ. Κάποιον στον οποίο, ελπίζω, θα μεταδώσω πολλά από όσα έμαθα στη ζωή μου· και έτσι ζω για τον Τζακ. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς αισθάνονται έτσι — ελπίζω — για τα παιδιά τους. Μου δίνει τόση χαρά και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μου δίνει χαρά — και απογοήτευση — γιατί είναι μια περιπέτεια, και έτσι ο Τζακ είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου».
