Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια

Η Δούκισσα του Σάσεξ θα συμμετάσχει στην ταινία «Close Personal Friends», όπου και θα υποδυθεί τον εαυτό της
Την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στον χώρο της υποκριτικής ετοιμάζεται να κάνει η Μέγκαν Μαρκλ, οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Sun, η Δούκισσα του Σάσεξ θα συμμετάσχει στην ταινία «Close Personal Friends», η οποία έχει στο καστ τους Τζακ Κουέιντ, Λίλι Κόλινς και Μπρι Λάρσον.
Η Μέγκαν Μαρκλ θα υποδυθεί τον εαυτό της σε μια ιστορία που ακολουθεί δύο ζευγάρια, όπου το ένα είναι διάσημο και το άλλο όχι. Η παραγωγή της Amazon MGM Studios γυρίζεται αυτή την περίοδο στο Pasadena της Καλιφόρνια. Πηγές από την παραγωγή ανέφεραν στο δημοσίευμα ότι η επιστροφή της αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα για τη Μέγκαν, η οποία επιστρέφει σε αυτό που πραγματικά αγαπά».
«Η Μέγκαν έχει δεχτεί πολλές προτάσεις, αλλά αυτή ένιωσε σωστή», πρόσθεσε το ίδιο άτομο, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή της είναι ένας τρόπος να «δοκιμάσει ξανά την εμπειρία των γυρισμάτων». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συμμετοχή της τηρήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, ενώ ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, υποστηρίζει πλήρως την απόφασή της.
Η Μέγκαν Μαρκλ είχε αποχωρήσει από την υποκριτική το 2017, λίγο πριν τον ιστορικό αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι, προκειμένου να επικεντρωθεί στη ζωή της στο παλάτι. Η ίδια είχε δηλώσει τότε πως ήταν μια «νέα περίοδος» στη ζωή της και εξέφρασε την περηφάνια της για την καριέρα της στη σειρά «Suits», όπου και έκανε την τελευταία της εμφάνιση τον Απρίλιο του 2018, ένα μήνα πριν τον γάμο τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Από το 2020, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στη νότια Καλιφόρνια, όπου μεγαλώνουν τα δύο τους παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Meghan Markle is returning to acting with a cameo role in the movie “Close Personal Friends.”— Variety (@Variety) November 6, 2025
Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson and Harry Golding are starring in the comedy that is currently shooting around Los Angeles.https://t.co/N9oWN0L62H pic.twitter.com/PNi6GMt9sd
