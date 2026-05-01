Αυξημένη η κίνηση στις εθνικές οδούς για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, πού έχει προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Κίνηση στους δρόμους Πρωτομαγιά

UPD: 9 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων από την Αττική για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς όσοι δεν έφυγαν χθες βράδυ, φεύγουν σταδιακά από νωρίς σήμερα το πρωί.

Η κίνηση στις περισσότερες Εθνικές Οδούς αυξάνεται όσο περνά η ώρα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα διόδια της Ελευσίνας, στα διόδια των Αφιδνών και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, σημειώνονται καθυστερήσεις 15’-20’ από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την Ελευσίνα και 10’-15’ στην έξοδο προς Λαμία.

Ειδικότερα αυτήν την ώρα τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Παράλληλα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πριν από τα διόδια Ελευσίνας και συνεχίζονται μέχρι το ύψος των Μεγάρων. Παράλληλα δυσχέρεια παρατηρείται και στο κομμάτι από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά πέρα από κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου μέχρι τις 6.00 το πρωί σήμερα 50.069 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.758 προς Λαμία.

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

