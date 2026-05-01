Αραγτσί: Οι ΗΠΑ λένε ψέματα για το κόστος του πολέμου, τετραπλάσιο το τίμημα από το ρίσκο Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Το Πεντάγωνο λέει ψέματα, το ρίσκο που πήρε ο Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ

3 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κόστος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή είναι πολλαπλάσιο από όσα ανακοινώνονται επίσημα και επιβαρύνει άμεσα τους Αμερικανούς πολίτες.

Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι αποκρύπτει την πραγματική οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τις εξελίξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για σημαντική απόκλιση μεταξύ των επίσημων στοιχείων και της πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές της κυβέρνησης του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν ήδη επιφέρει άμεσο κόστος που φτάνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες:  «Το Πεντάγωνο λέει ψέματα. Το ρίσκο που πήρε ο Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι ισχυρίζεται» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η πολιτική στήριξης προς το Ισραήλ λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, διατυπώνοντας τη θέση ότι «η προτεραιότητα στο Ισραήλ σημαίνει στην πράξη απώλεια προτεραιότητας για την Αμερική».

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης