Θάνος Τζάνης: Με τις δουλειές του σπιτιού δεν έχω καμία σχέση, τα κάνει η γυναίκα μου όλα
Βοηθάω και εγώ, αλλά στις εξωτερικές δουλειές, είπε ο τραγουδιστής
Τη στάση του απέναντι στις δουλειές του σπιτιού, περιέγραψε ο Θάνος Τζάνης, εξηγώντας πως πρόκειται για μία υποχρέωση που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η σύζυγός του.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, μιλώντας για την καθημερινότητά του στο σπίτι και τον ρόλο του στις οικιακές δουλειές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ασχολείται με αυτές: «Με τις δουλειές του σπιτιού δεν έχω καμία σχέση. Δεν μου αρέσουν. Τα κάνει η γυναίκα μου όλα. Κι εγώ βοηθάω, αλλά στις εξωτερικές δουλειές».
Αναφερόμενος στα σχόλια που είχε δεχτεί για τις αυξομειώσεις στο βάρος του, θέλησε να διευκρινίσει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, εξηγώντας: «Όταν κάποιος άνθρωπος που είναι λιγάκι προβεβλημένος και λιγάκι παχύνει ή αδυνατίσει πολύ, αμέσως γράφουν ότι κάτι έχει. Δεν έχουμε κάτι. Μας αρέσει το φαγητό, δεν είναι κάτι. Είχα πάρει κιλά, αφού έτρωγα».
Σε άλλο σημείο, ο Θάνος Τζάνης στάθηκε στη σημασία της θρησκείας και της πίστης για εκείνον: «Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Προσπαθώ να πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν λέω ότι είμαι ο τέλειος, έχω τα κουσούρια μου. Αλλά, το πρόσημο της ζωής μου οφείλει να είναι κοντά στον Θεό. Και βέβαια πιστεύω στο μάτι».
