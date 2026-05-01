«Πράσινη» Πρωτομαγιά στο Χρηματιστήριο Ενέργειας λόγω υπερπαραγωγής ΑΠΕ και υδροηλεκτρικών
Σε προ κρίσης επίπεδα οι τιμές της μεγαβατώρας για σήμερα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά - Παραμένει σε…υψηλές πτήσεις το φυσικό αέριο - Τα νέα τύμπανα του πολέμου
Παρά το διακεκαυμένο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος εξακολουθεί να… εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα.
Έτσι, σήμερα, η Πρωτομαγιά, που λόγω Ιστορίας και των αιματηρών αγώνων της εργατικής τάξης χαρακτηρίζεται παραδοσιακά ως «κόκκινη», στο Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι μάλλον «πράσινη».
Και τούτο καθώς η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ καθίσταται το κυρίαρχο στοιχείο του ενεργειακού μίγματος και μαζί με τα υδροηλεκτρικά φτάνουν στο 81%.
Ειδικότερα, για σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 54,50 ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή πτώση κατά 37% σε μια μέρα, από τα 86,43 ευρώ που ήταν χθες Πέμπτη.
Όσον αφορά τη διακύμανση η χαμηλότερη τιμή είναι μηδενική και η υψηλότερη φτάνει στα 120,80 ευρώ/MWh, έναντι 213,40 ευρώ/MWh που ήταν χθες. Και αυτό ενώ η ζήτηση για σήμερα κινείται ανοδικά, παρά την αργία ή ορθότερα απεργία της Πρωτομαγιάς και τη μαζική έξοδο από την Αθήνα.
