Άννα Μενενάκου: Δεν ξέρω τι σκοπούς έχει η τηλεόραση, από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπω τόση βία και κίτρινο πράγμα
Πέρα από τα σίριαλ, που γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη σχέση της με την τηλεόραση μίλησε η Άννα Μενενάκου, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για το περιεχόμενο που προβάλλεται σήμερα, αλλά και για το πώς έχει αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο τα τελευταία χρόνια.
Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά», το βράδυ της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου. «Η τηλεόραση προσωπικά για μένα, γιατί από το 2017 που ήμουν ακόμα στη σχολή συμμετέχω σ' αυτήν και τη θεωρώ κομμάτι μου, δεν ξέρω τι σκοπούς έχει. Δεν ξέρω πού το πάει», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.
«Από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπω τόση βία, τόσο κίτρινο πράγμα... Γιατί υπάρχει; Και ξαφνικά γίνονται κάποιες εκπομπές που λες "τι ωραία, πήραμε μια ανάσα, μπράβο"», πρόσθεσε, ενώ δεν έκρυψε ότι η υπερβολική αρνητικότητα την απωθεί: «Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα, αλλά είναι πολύ βίαιο. Εμένα δεν μ’ αρέσει όλο αυτό».
Επισήμανε μάλιστα, ότι πέρα από τις σειρές, στις οποίες «γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους», το υπόλοιπο τηλεοπτικό περιεχόμενο την προβληματίζει έντονα. «Πέρα από τα σίριαλ, που γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους, δεν ξέρω τι νιώθει αυτή η τηλεόραση ή οι άνθρωποι που την κάνουν», δήλωσε.
