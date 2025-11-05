Κριστιάνο Ρονάλντο για Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Είναι η αγάπη της ζωής μου, ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει
Κριστιάνο Ρονάλντο για Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Είναι η αγάπη της ζωής μου, ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει
Φροντίζει εμένα και την οικογένειά μου, αυτό είναι που αναζητώ, πρόσθεσε ο ποδοσφαιριστής
Για τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, μίλησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αποκαλώντας την «αγάπη της ζωής του». Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2016 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.
«Πιστεύω ότι είναι η στιγμή, όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά επειδή είναι η αγάπη της ζωής μου. Είναι η σωστή στιγμή», είπε ο 40χρονος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Πιρς Μόργκαν, αναφερόμενος στην πρόταση γάμου που έκανε στη Ροντρίγκεζ τον περασμένο Αύγουστο.
Ο Ρονάλντο εξήγησε πόσο σημαντικό είναι για εκείνον ότι η σύντροφός του έχει αναλάβει τη φροντίδα της οικογένειάς τους: «Είναι μοναδική. Με φροντίζει, κάτι πολύ σημαντικό. Φροντίζει την οικογένεια, το σπίτι, που απαιτεί πολλή δουλειά. Αν θέλεις το αντίθετο, εγώ δεν θα το διαχειριστώ. Οι άντρες δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό, ειλικρινά. Είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει και φροντίζει εμένα και την οικογένειά μου. Αυτό είναι που αναζητώ».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στην απώλεια του γιου τους. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει το 2022 τη γέννηση της δεύτερης κόρης του, ενώ είχε μοιραστεί ότι ο δίδυμος αδερφός της είχε πεθάνει.
Ο ποδοσφαιριστής εξήγησε ότι οι δυσκολίες που βίωσαν τότε έκαναν πιο δυνατή τη σχέση τους. «Πιθανότατα εκείνη την περίοδο εδραιώσαμε περισσότερο τη σχέση μας. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά ήταν όμορφη γιατί έμαθα τόσα πολλά», σημείωσε.
«Είδα μια άλλη οπτική της ζωής, την κόρη μου, που είναι τώρα τριών ετών, τη βασίλισσα της οικογένειας, που κάνει το σπίτι χαρούμενο. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Είμαστε μια ευλογημένη οικογένεια. Είμαι περήφανος γι’ αυτό», τόνισε.
Cristiano Ronaldo Reflects on the ‘Difficult Period’ After Losing Their Son That Solidified Relationship with Fiancée Georgina Rodríguez https://t.co/W8Kd3iRhfF— People (@people) November 5, 2025
