Πρεμιέρα για Τσουβέλα, χωρίς «Φως στο Τούνελ» λόγω πένθους και αντεπίθεση ΣΚΑΪ με ριάλιτι βράδυ και απόγευμα
Κάποιοι κάνουν ρεκόρ, άλλοι «βουτιές» και οι υπόλοιποι πρεμιέρες
Ο ΣΚΑΪ επιμένει να πιστεύει και στους you tubers και τους stand up comedians. Ισως εκεί αναζητά την επόμενη ημέρα και στην μυθοπλασία και στις εκπομπές. Οι παλιές παραδοσιακές συνταγές δεν αποδίδουν πλέον, δείχνουν κόπωση και επανάληψη στον κόσμο και η δεξαμενή των νέων προσώπων είναι μία καραμέλα, η οποία δεν είναι εύκολη ούτε πάντα γλυκιά. Πρόσωπα που διαγράφουν μία επιτυχημένη πορεία στο διαδίκτυο και σε πιο εναλλακτικούς χώρους δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στα τηλεοπτικά πλατό με μία βασική διαφορά: δεν αφομοιώνονται από την κλασική τηλεοπτική συνταγή, αλλά εισβάλλουν στο μενού με την δική τους.
Με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ, η επιτυχημένη σειρά «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21.00, με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες. Το γνωστό δίδυμο, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύεται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια, τότε και τώρα. Τα επεισόδια της σειράς είναι αυτοτελή και σε κάθε ένα παρακολουθούμε απλές καθημερινές ιστορίες, όπως ο γάμος, τα παιδιά, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου, οι διακοπές και όλα όσα συνδέονται με την οικογένεια. Μια σειρά μυθοπλασίας για δύο ζευγάρια, δυο εποχές, αλλά έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις.
Δείτε το τρέιλερ
Ο ΣΚΑϊ όμως ανασυντάσσεται και ετοιμάζει το «Survivor» για τη νέα χρονιά αλλά παράλληλα τα στελέχη του αναζητούν ένα ριάλιτι για την ζώνη 6-8 και αυτό δεν θα είναι το «My style rocks», το οποίο παραμένει στην φαρέτρα του σταθμού για την σεζόν 2026 –’27, παρά τις φήμες που το θέλουν να επιστρέφει στις οθόνες.
Χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» έπεισαν 1.789.345 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’ να δουν «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1. Η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 22,9% και 8,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 21,7% και 2,1 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Το «Ράδιο Αρβύλα» προβάλλεται και σήμερα και αύριο το βράδυ και ήδη δημιουργεί ντόμινο στην ζώνη των 8 που πλέον βλέπει τις ισορροπίες να αλλάζουν σημαντικά.
Η Αγγελική Νικολούλη διανύει περίοδο πένθους μετά την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας, της οποίας η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη. Είναι λογικό, αυτή την Παρασκευή να μην έχει στο πρόγραμμα την εκπομπή «Φως στο τούνελ».
