Το protothema.gr στα Βορίζια: Η ιστορία πίσω από το σπίτι για το οποίο ξεκίνησε η βεντέτα - Αγωνία για νέα αντίποινα
Το protothema.gr στα Βορίζια: Η ιστορία πίσω από το σπίτι για το οποίο ξεκίνησε η βεντέτα - Αγωνία για νέα αντίποινα
Το χωριό έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της ΕΚΑΜ - Αστυνομικοί περιπολούν διαρκώς στα στενά, ενώ οι έρευνες για την ταυτότητα των δραστών συνεχίζονται
Σοκ και θλίψη επικρατούν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού μετά το αιματηρό επεισόδιο που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, όταν πυροβολισμοί μεταξύ μελών δύο οικογενειών άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.
Η αφορμή, όπως λένε οι κάτοικοι, μοιάζει απίστευτη: η πώληση ενός σπιτιού. Το συγκεκριμένο σπίτι ανήκε σε μέλος της οικογένειας Καργάκη, το οποίο δεν κατοικεί στο χωριό και αποφάσισε να το πουλήσει. Ο αγοραστής φέρεται να ήταν άτομο από οικογένεια με την οποία η οικογένεια Καργάκη είχε διαφορές στο παρελθόν.
Όμως η γειτονιά αυτή θεωρούνταν «δικός τους τόπος» για την οικογένεια Καργάκη, αφού εκεί ζούσαν συγγενείς και στενοί φίλοι. «Γιατί του το πουλήσατε; Τον φέρατε στα πόδια μας! Δεν θα τον αφήσουμε να μείνει εδώ», φέρονται να είπαν ορισμένοι. Αυτή ήταν, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι, η αφορμή για να ανατιναχθεί το σπίτι και στη συνέχεια να ξεσπάσει η τραγωδία.
Το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε έκρηξη στο σπίτι, γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή των πυροβολισμών που ακολούθησαν το πρωί του Σαββάτου μετατρέποντας το χωριό σε πεδίο μάχης. Πυροβολισμοί αντήχησαν στα στενά, και το αποτέλεσμα ήταν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ο ένας νεκρός είναι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η δεύτερη μια γυναίκα που είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της και πέθανε από ανακοπή.
«Είναι χρόνια αυτή η ιστορία, για ασήμαντες αφορμές ξεσπάει το κακό», λένε οι παλιοί. Παλιά πάθη, εγωισμοί και το λεγόμενο «καπετανιλίκι», ποιος δηλαδή θα επιβληθεί στο χωριό, φαίνεται να έπαιξαν για άλλη μια φορά τον ρόλο τους.
Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια είναι τεταμένη. Κανείς δεν μιλά, όλοι κοιτούν με καχυποψία, ενώ φόβος επικρατεί για το τι μπορεί να ακολουθήσει. «Τώρα όλοι περιμένουν τι θα γίνει. Κανείς δεν αποκλείει τα αντίποινα από την πλευρά των Καργιακήδων», λένε κάτοικοι.
Το χωριό έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΚΑΜ. Αστυνομικοί περιπολούν διαρκώς στα στενά, ενώ οι έρευνες για την ταυτότητα των δραστών συνεχίζονται. Η περιοχή θυμίζει στρατιωτική ζώνη, με τους κατοίκους να ζητούν ηρεμία και να ελπίζουν πως αυτή τη φορά ο «σασμός», η συμφιλίωση που συχνά επιχειρούν σε τέτοιες περιπτώσεις οι σεβάσμιοι της Κρήτης, θα αποτρέψει νέα αιματοχυσία.
Η αφορμή, όπως λένε οι κάτοικοι, μοιάζει απίστευτη: η πώληση ενός σπιτιού. Το συγκεκριμένο σπίτι ανήκε σε μέλος της οικογένειας Καργάκη, το οποίο δεν κατοικεί στο χωριό και αποφάσισε να το πουλήσει. Ο αγοραστής φέρεται να ήταν άτομο από οικογένεια με την οποία η οικογένεια Καργάκη είχε διαφορές στο παρελθόν.
Όμως η γειτονιά αυτή θεωρούνταν «δικός τους τόπος» για την οικογένεια Καργάκη, αφού εκεί ζούσαν συγγενείς και στενοί φίλοι. «Γιατί του το πουλήσατε; Τον φέρατε στα πόδια μας! Δεν θα τον αφήσουμε να μείνει εδώ», φέρονται να είπαν ορισμένοι. Αυτή ήταν, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι, η αφορμή για να ανατιναχθεί το σπίτι και στη συνέχεια να ξεσπάσει η τραγωδία.
Το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε έκρηξη στο σπίτι, γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή των πυροβολισμών που ακολούθησαν το πρωί του Σαββάτου μετατρέποντας το χωριό σε πεδίο μάχης. Πυροβολισμοί αντήχησαν στα στενά, και το αποτέλεσμα ήταν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ο ένας νεκρός είναι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η δεύτερη μια γυναίκα που είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της και πέθανε από ανακοπή.
«Είναι χρόνια αυτή η ιστορία, για ασήμαντες αφορμές ξεσπάει το κακό», λένε οι παλιοί. Παλιά πάθη, εγωισμοί και το λεγόμενο «καπετανιλίκι», ποιος δηλαδή θα επιβληθεί στο χωριό, φαίνεται να έπαιξαν για άλλη μια φορά τον ρόλο τους.
Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια είναι τεταμένη. Κανείς δεν μιλά, όλοι κοιτούν με καχυποψία, ενώ φόβος επικρατεί για το τι μπορεί να ακολουθήσει. «Τώρα όλοι περιμένουν τι θα γίνει. Κανείς δεν αποκλείει τα αντίποινα από την πλευρά των Καργιακήδων», λένε κάτοικοι.
Το χωριό έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΚΑΜ. Αστυνομικοί περιπολούν διαρκώς στα στενά, ενώ οι έρευνες για την ταυτότητα των δραστών συνεχίζονται. Η περιοχή θυμίζει στρατιωτική ζώνη, με τους κατοίκους να ζητούν ηρεμία και να ελπίζουν πως αυτή τη φορά ο «σασμός», η συμφιλίωση που συχνά επιχειρούν σε τέτοιες περιπτώσεις οι σεβάσμιοι της Κρήτης, θα αποτρέψει νέα αιματοχυσία.
Το κρητικό έθιμοΟ νεκρός από την οικογένεια των Καργιακήδων αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, εκ των οποίων τα τρία δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Σύμφωνα με το κρητικό έθιμο, «στο σπίτι με αβάφτιστα παιδιά δεν μπαίνει φέρετρο», κι έτσι το απόγευμα του Σαββάτου στήθηκε βιαστικά ένα μυστήριο σε χωριό απ’ όπου κατάγεται η μητέρα τους. Δύο-τρεις συγγενείς πήγαν μόνο για να τελεστεί η βάφτιση, προκειμένου να μπορέσει να μεταφερθεί στη συνέχεια η σορός του πατέρα στο σπίτι. Ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο που δείχνει πώς, μέσα στη θλίψη και το αίμα, τα παλιά κρητικά έθιμα εξακολουθούν να καθορίζουν τη ζωή και τον θάνατο στα ορεινά χωριά της.
Ειδήσεις σήμερα:
Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, βίντεο και φωτογραφίες
Τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια μετά τη βεντέτα: «Φανούρη σε εκτελέσανε» φωνάζει η αδερφή του ενός θύματος - Δείτε βίντεο
Αυτή την ώρα τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο - Live η εντυπωσιακή τελετή
Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, βίντεο και φωτογραφίες
Τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια μετά τη βεντέτα: «Φανούρη σε εκτελέσανε» φωνάζει η αδερφή του ενός θύματος - Δείτε βίντεο
Αυτή την ώρα τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο - Live η εντυπωσιακή τελετή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα