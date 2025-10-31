Κάθι Γκρίφιν για το διαζύγιο από τον Ράντι Μπικ: Ήταν πιο δύσκολο από τη μάχη μου με τον καρκίνο
Με αποτελείωσε, συμπλήρωσε η 64χρονη ηθοποιός
Τα συναισθήματα που βίωσε μετά το διαζύγιό της από τον Ράντι Μπικ μοιράστηκε η Κάθι Γκρίφιν. Η 64χρονη ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2023, ύστερα από τρία χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιο οριστοκοποιήθηκε τον Ιανουάριο.
«Το διαζύγιό μου με αποτελείωσε», δήλωσε η Γκρίφιν στο PEOPLE. «Δεν θα πω ψέματα. Κάποιοι λένε, “Χάρηκα που τους ξεφορτώθηκα και νιώθω καλύτερα από ποτέ”. Εγώ ήμουν νοκ άουτ. Ήταν πιο δύσκολο από τον καρκίνο», εξομολογήθηκε για τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της που εργάζεται στον τομέα του μάρκετινγκ.
Η Γκρίφιν είχε διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα δύο χρόνια πριν από το διαζύγιο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την αφαίρεση του μισού αριστερού της πνεύμονα, όπως είπε, σημειώθηκε παράλυση της αριστερής φωνητικής της χορδής. Χρειάστηκε στη συνέχεια να προχωρήσει σε ένα χειρουργείο στις φωνητικές χορδές για να ανακτήσει και πάλι τη φωνή της.
Για τα παραπάνω θέματα, αλλά και για τον εθισμό της σε χάπια και για την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει μετά τη φωτογράφιση του 2017, όπου απεικονιζόταν να κρατάει το αποκεφαλισμένο κεφάλι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιλά στο πρόγραμμα «My Life on the PTSD List» που παρουσιάζει μέσα από το Youtube.
«Μιλάω για βαριά θέματα, αλλά πήρα τόσο πολύ feedback από το κοινό μου που έλεγε, “Χαίρομαι που το τόλμησες”», ανέφερε στο PEOPLE. «Έχω περάσει δυσκολίες, αλλά το ένα μετά το άλλο μου έμαθε ότι, εντάξει, μπορεί να μη βλέπεις το αστείο όταν το ζεις, αλλά κάποια στιγμή θα είναι αστείο. Υπάρχει κωμωδία σε όλα», πρόσθεσε.
Μετά τον χωρισμό από τον Μπικ, η Γκρίφιν πέρασε τρεις εβδομάδες δοκιμάζοντας εφαρμογές γνωριμιών, αλλά έκτοτε τις έχει αφήσει. «Πήγα σε ραντεβού με έναν τύπο που μου είπε ότι, αν το ήθελε, θα μπορούσε να με σκοτώσει με τον αντίχειρά του σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα. Καλωσήρθατε στο dating μετά τα 60», πρόσθεσε.
Kathy Griffin Says Her Divorce from Ex Randy Bick 'Took Me Out': 'It Was Harder Than Cancer' (Exclusive) https://t.co/x5M2Ygk7fj— People (@people) October 31, 2025
