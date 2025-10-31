Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: Για εμένα δεν έχει πεθάνει, μάνα είναι μόνο μια
Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: Για εμένα δεν έχει πεθάνει, μάνα είναι μόνο μια
Είναι πολύ δύσκολο για εμένα, γιατί είχαμε μεγαλώσει μαζί, δήλωσε η τραγουδίστρια
Την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τη μητέρα της, που έφυγε πριν από περίπου έναν μήνα από τη ζωή, περιέγραψε η Χριστίνα Σάλτη, εξηγώντας πως η επαφή τους είναι αναντικατάστατη και πως με έναν τρόπο νιώθει ακόμα την παρουσία της κοντά της.
Η μητέρα της τραγουδίστριας, Κυριακή έχασε τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Τα τελευταία μάλιστα δύο χρόνια πάλευε να κρατηθεί στη ζωή, όπως ανέφερε η Χριστίνα Σάλτη.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» η τραγουδίστρια εξήγησε ότι βρίσκει διέξοδο στη δουλειά, κάτι που τη βοηθάει στη διαχείριση του πένθους. Παράλληλα, ανέφερε ότι στηρίζεται αμοιβαία με την αδερφή της και προχωρούν μαζί μπροστά, υπογραμμίζοντας ότι «ένας άνθρωπος δεν ξεχνιέται ποτέ όσο τον έχεις στην καρδιά και στη σκέψη σου».
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε η Χριστίνα Σάλτη: «Η μητέρα μου πάλευε 2 χρόνια και δύο μήνες για να μην φύγει από τη ζωή. Για εμένα η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει, γιατί είναι στην καρδιά μου. Είναι στη σκέψη μου κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απλά το έχω ρίξει στη δουλειά για να ξεχνιέμαι. Ευτυχώς, υπάρχει η δουλειά και είναι λίγο απασχολημένο το μυαλό μου. Το βράδυ είναι λίγο πιο δύσκολα. Για εμένα ζει ακόμα η μαμά μου, είναι μέσα μου, είμαι εγώ. Η μάνα είναι μόνο μία, είναι πολύ δύσκολο για εμένα, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχω την αδερφή μου, στηρίζουμε η μια την άλλη και προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται. Έναν άνθρωπος δεν ξεχνιέται ποτέ όσο τον έχεις στην καρδιά και στη σκέψη σου».
«Η ζωή είναι σκληρή και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του»
Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε η Χριστίνα Σάλτη τη μητέρα της, Κυριακή, στις 19 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια σημείωσε πως αν ξαναγεννιόταν, θα την επέλεγε ξανά για μητέρα της, γιατί «είχε μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους» και «ήταν πάντα δίπλα σε όποιον περνούσε δυσκολίες».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι ακόμη προσπαθεί να καταλάβει γιατί έφυγε τόσο νωρίς, λέγοντας: «Η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του... Θα μου λείψει το χαμόγελο, η ενέργεια και το χιούμορ σου. Κυριακή Τορουνίδου, πάντα θα ζεις μέσα από εμάς».
Δείτε την ανάρτησή της
