Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: Η ζωή είναι σκληρή και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του
Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: Η ζωή είναι σκληρή και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του
Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου, έγραψε η τραγουδίστρια σε μια μακροσκελή ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε η Χριστίνα Σάλτη τη μητέρα της, Κυριακή, η οποία πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή.
Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε η μητέρα της με τον καρκίνο. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η Χριστίνα Σάλτη προχώρησε σε μία μακροσκελή δημοσίευση στο Instagram αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η ζωή είναι σκληρή».
Χαρακτηριστικά έγραψε, πως εάν γεννιόταν ξανά, εκείνη θα διάλεγε για μητέρα της, καθώς είχε μια «μεγάλη καρδιά» που τους «χωρούσε όλους».
Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Καλό ταξίδι μάνα μας!Κουτ μας!Νούλης μας! Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου!Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους. Ήσουν μάνα για εμάς, για τα ξαδέρφια μου, για τους φίλους μου, για τους φίλους σου, για την οικογένεια σου. Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μην στο έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και τη βοήθειά σου, χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά, αλλά πάντα είχες περίσσευμα.Περίσσευμα αγάπης. Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα, ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ακόμα προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο που η μητέρα της έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Παράλληλα, τόνισε πως θα της λείψουν το χαμόγελο και η ενέργειά της: «Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του. Προσπαθώ να μάθω τον λόγο, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε. Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο νοσοκομείο που πονούσες, δεν το έχασες ποτέ! Η δυνατή, ζωντανή, ποντιακή φωνή σου! Το "Χριστίνα μου"!! Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ό,τι περνάει απ´ το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη!Σε αγαπώ πολύ!».
Η Χριστίνα Σάλτη είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε η μητέρα της με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που περνούσε η οικογένειά της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να συνεχίσει την καριέρα της.
Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει πώς ισορροπούσε μεταξύ των επαγγελματικών υποχρεώσεων και των νοσοκομείων, όπου η μητέρα της υποβαλλόταν σε θεραπείες. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!» είχε περιγράψει τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, μετά την επιτυχία του τραγουδιού της «Παράλληλη αγάπη», όταν έμαθε για τη διάγνωση της μητέρας της.
Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε η μητέρα της με τον καρκίνο. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η Χριστίνα Σάλτη προχώρησε σε μία μακροσκελή δημοσίευση στο Instagram αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η ζωή είναι σκληρή».
Χαρακτηριστικά έγραψε, πως εάν γεννιόταν ξανά, εκείνη θα διάλεγε για μητέρα της, καθώς είχε μια «μεγάλη καρδιά» που τους «χωρούσε όλους».
Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Καλό ταξίδι μάνα μας!Κουτ μας!Νούλης μας! Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου!Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους. Ήσουν μάνα για εμάς, για τα ξαδέρφια μου, για τους φίλους μου, για τους φίλους σου, για την οικογένεια σου. Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μην στο έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και τη βοήθειά σου, χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά, αλλά πάντα είχες περίσσευμα.Περίσσευμα αγάπης. Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα, ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ακόμα προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο που η μητέρα της έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Παράλληλα, τόνισε πως θα της λείψουν το χαμόγελο και η ενέργειά της: «Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του. Προσπαθώ να μάθω τον λόγο, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε. Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο νοσοκομείο που πονούσες, δεν το έχασες ποτέ! Η δυνατή, ζωντανή, ποντιακή φωνή σου! Το "Χριστίνα μου"!! Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ό,τι περνάει απ´ το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη!Σε αγαπώ πολύ!».
Η Χριστίνα Σάλτη είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε η μητέρα της με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που περνούσε η οικογένειά της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να συνεχίσει την καριέρα της.
Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει πώς ισορροπούσε μεταξύ των επαγγελματικών υποχρεώσεων και των νοσοκομείων, όπου η μητέρα της υποβαλλόταν σε θεραπείες. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!» είχε περιγράψει τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, μετά την επιτυχία του τραγουδιού της «Παράλληλη αγάπη», όταν έμαθε για τη διάγνωση της μητέρας της.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα