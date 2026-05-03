Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί αγνοούμενοι στο νότιο Μαρόκο, ατύχημα η πιθανότερη αιτία
Είχαν πάει για πεζοπορία μετά το τέλος των γυμνασίων το Σάββατο σε περιοχή κοντά στον ωκεανό
Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαρόκου και η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για την περιοχή της Αφρικής (Africom) ανακοίνωσαν ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετείχαν στα διεθνή γυμνάσια «African Lion 2026» είναι αγνοούμενοι από χθες Σάββατο.
Για τον εντοπισμό τους είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από ξηρά, θάλασσα και αέρα.
Τα στρατιωτικά γυμνάσια, που οργανώθηκαν από τις μαροκινές ένοπλες δυνάμεις FAR σε σύμπραξη με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ξεκίνησαν επίσημα την περασμένη Δευτέρα στο Αγκαντίρ, στο νότιο Μαρόκο.
Οι στρατιωτικοί αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι στις το Σάββατο στις 21:00 [23:00 ώρα Ελλάδας], στο Καπ Ντράα, στην περιοχή Ταν Ταν.
Ο μαροκινός στρατός δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί εθεάθησαν τελευταία φορά κοντά σε έναν γκρεμό. «Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι οι δύο στρατιωτικοί μπορεί να έπεσαν στον ωκεανό», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας στο Reuters μέσω email.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία», πρόσθεσε.
Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι τόνισαν στο CBS News και την Wall Street Journal ότι οι δύο άνδρες είχαν πάει για πεζοπορία μετά το τέλος των γυμνασίων το Σάββατο και ότι η απουσία τους από χθες το βράδυ σήμανε συναγερμό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, φέρεται να έπεσαν κατά λάθος στη θάλασσα.
Η Africom τόνισε ότι ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες της εξαφάνισης των δύο στρατιωτικών.
Στα γυμνάσια, που προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 8 Μαΐου, συμμετέχουν 5.000 στρατιωτικοί από περισσότερες από 40 χώρες, καθώς και ειδικοί στην ασφάλεια και στην άμυνα.
