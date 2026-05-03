Προκόπης Αγαθοκλέους: Μετά από 11 χρόνια η σχέση με τη σύζυγό μου τελείωσε χωρίς δράματα, λέει ο τηλεοπτικός «Άγιος Παΐσιος»
Προκόπης Αγαθοκλέους: Μετά από 11 χρόνια η σχέση με τη σύζυγό μου τελείωσε χωρίς δράματα, λέει ο τηλεοπτικός «Άγιος Παΐσιος»
Ο χωρισμός είναι μια πληγή, βιώνεται ως απώλεια και χρειάζεται τον χρόνο της, είπε ο ηθοποιός
Στον χωρισμό με τη σύζυγό του μετά από 11 χρόνια κοινής πορείας αναφέρθηκε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, γνωστός από τον ρόλο του στην τηλεόραση ως «Άγιος Παΐσιος», επισημαίνοντας ότι το τέλος στη σχέση τους ήρθε χωρίς εντάσεις και δράματα.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ-Α-Τετ» αποκαλύπτοντας ότι με την πρώην σύζυγό του αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Μιλώντας για τον χωρισμό του, εξήγησε ότι διατηρούν καλές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στην ποιοτική επικοινωνία για τη σωστή ανατροφή των δύο παιδιών τους: «Είμαι καλά, είμαστε καλά, έχουμε μια πολύ σωστή επικοινωνία με τη Μαρίνα. Μέτρησε 11 χρόνια η σχέση μας. Το 2018 παντρευτήκαμε. Ένας χωρισμός είναι μια συνθήκη που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Η σχέση τέλειωσε χωρίς δράματα ή οτιδήποτε θα επέφερε πληγή. Ο ίδιος χωρισμός είναι μια πληγή, βιώνεται ως απώλεια και χρειάζεται τον χρόνο της. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος σε άλλο σημείο στο τέλος της σχέσης τους και στον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα ως γονείς, ο ηθοποιός σχολίασε: «Με τη Μαρίνα δεν είμαστε πια ζευγάρι. Αυτός ο όμορφος κύκλος της συμβίωσης έκλεισε. Ευτυχώς έκλεισε όμορφα και έκλεισε με έναν και μόνο γνώμονα και σκοπό, τα δύο μας παιδιά. Τα δυο μας παιδιά είναι πλέον αυτά που καθορίζουν και τη δική μας σχέση και τη Μαρίνα, η οποία ήταν και παραμένει μια σχέση σεβασμού και αγάπης και μία ακριβώς σχέση δυο γονιών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν πια να υπάρξουν ως ανδρόγυνο με την καθαυτή έννοια του όρου, αλλά ως γονείς που θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό των παιδιών τους».
Όσο για τη νέα φάση της ζωής του και την καθημερινότητά του, ο Προκόπης Αγαθοκλέους είπε: «Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου, μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου πλέον μοιράζεται σε Αθήνα και Κύπρο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή ότι λείπει. Πολύ συχνές πτήσεις και πολύ συχνές επισκέψεις, περισσότερος ποιοτικός χρόνος».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ-Α-Τετ» αποκαλύπτοντας ότι με την πρώην σύζυγό του αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Μιλώντας για τον χωρισμό του, εξήγησε ότι διατηρούν καλές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στην ποιοτική επικοινωνία για τη σωστή ανατροφή των δύο παιδιών τους: «Είμαι καλά, είμαστε καλά, έχουμε μια πολύ σωστή επικοινωνία με τη Μαρίνα. Μέτρησε 11 χρόνια η σχέση μας. Το 2018 παντρευτήκαμε. Ένας χωρισμός είναι μια συνθήκη που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Η σχέση τέλειωσε χωρίς δράματα ή οτιδήποτε θα επέφερε πληγή. Ο ίδιος χωρισμός είναι μια πληγή, βιώνεται ως απώλεια και χρειάζεται τον χρόνο της. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος σε άλλο σημείο στο τέλος της σχέσης τους και στον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα ως γονείς, ο ηθοποιός σχολίασε: «Με τη Μαρίνα δεν είμαστε πια ζευγάρι. Αυτός ο όμορφος κύκλος της συμβίωσης έκλεισε. Ευτυχώς έκλεισε όμορφα και έκλεισε με έναν και μόνο γνώμονα και σκοπό, τα δύο μας παιδιά. Τα δυο μας παιδιά είναι πλέον αυτά που καθορίζουν και τη δική μας σχέση και τη Μαρίνα, η οποία ήταν και παραμένει μια σχέση σεβασμού και αγάπης και μία ακριβώς σχέση δυο γονιών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν πια να υπάρξουν ως ανδρόγυνο με την καθαυτή έννοια του όρου, αλλά ως γονείς που θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό των παιδιών τους».
Όσο για τη νέα φάση της ζωής του και την καθημερινότητά του, ο Προκόπης Αγαθοκλέους είπε: «Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου, μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου πλέον μοιράζεται σε Αθήνα και Κύπρο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή ότι λείπει. Πολύ συχνές πτήσεις και πολύ συχνές επισκέψεις, περισσότερος ποιοτικός χρόνος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα